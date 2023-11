Eine Jury mit Mitgliedern aus international bekannten Kunsthäusern wird Anfang 2024 über die Vergabe des vierten Possehl-Preises für Lübecker Kunst entscheiden. Am 24. November 2023 beginnt und am 24. Januar 2024 endet der Ausschreibungszeitraum.

Alle Künstlerinnen und Künstler, die in Lübeck ihren Arbeitsmittelpunkt haben (Atelier, Werkstatt o. ä.), können sich mit einem Projekt für den Possehl-Preis für Lübecker Kunst bewerben. Die Gewinnerin/der Gewinner erhält ein Preisgeld von bis zu 8.000,- Euro für die Umsetzung eines künstlerischen Projekts. Bei der Vergabe des Possehl-Preises für Lübecker Kunst werden alle künstlerischen Medien berücksichtigt.

Bewerbungen in analoger und digitaler Form bitte an folgende Adresse:



POSSEHL - STIFTUNG

Possehl - Preis für Lübecker Kunst

Beckergrube 38 - 52

23552 Lübeck

Ausschreibungszeitraum: 24. November 2023 bis 24. Januar 2024

Kontakt: Possehl-Stiftung, Sylvia Teske-Schlaak, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , +49 (0) 451 148 - 219



Die Ausschreibung sowie weitere Informationen zu den Preisen finden Sie unter: www.possehl-stiftung.de

Die Possehl-Preise für Kunst

Seit 2018 stellen zwei neue Preise zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in den Fokus: Vor drei Jahren wurde erstmalig der Possehl-Preis für Lübecker Kunst vergeben, seit 2019 vergibt die Stiftung – im Rhythmus von drei Jahren – den Possehl-Preis für Internationale Kunst. In den Jahren, in denen der Possehl-Preis für Internationale Kunst nicht vergeben wird, wird auf lokaler Ebene der Possehl-Preis für Lübecker Kunst ausgelobt. Beide Kunstpreise werden durch dieselbe Jury ermittelt.

Die erste Gewinnerin des Possehl-Preises für Lübecker Kunst war im Jahr 2018 die Künstlerin Janine Gerber, die das Preisgeld u.a. für die Realisierung einer großen installativen Arbeit aus Papier und Öl verwendete. Ihr Werk konnte sie dann im August 2019 in ihrer Ausstellung „WAS ICH SEHE BLICKT MICH AN“ in der Kettenhalle der Kulturwerft Gollan (siehe Titelfoto) einem großen Publikum präsentieren.

2020 erhielt Sebastian Schröder den zweiten Possehl-Preis für Lübecker Kunst. In seinem Projekt beschäftigt sich der Künstler mit den historischen Totentänzen als mittelalterliche Bußbilder, wie z.B. dem in der Lübecker Marienkirche, und setzt sie in Bezug zur Corona-Pandemie. Seine Ausstellung war Anfang 2023 im Turmzimmer des Burgtors zu sehen: www.unser-luebeck.de



Die vorrangige künstlerische Thematik von Heinke Both, Trägerin des Possehl-Preises für Lübecker Kunst 2021, ist die Darstellung des Menschen bzw. des Mensch-Seins in all seinen Facetten. In ihrer Ausstellung NOIR MONTER im Kettenlager der Kulturwerft Gollan präsentierte sie eine Serie von Lithographien, die sie in einem experimentellen Prozess mit dem Künstler-Drucker Lars Lundqvist entwickelt hatte.



Mit der Verleihung des Possehl-Preis es für Lübecker Kunst 2023 wird der Künstlerin Sabine Egelhaaf ermöglicht, ihr Projekt mit dem Titel SAMMELSTELLE umzusetzen, ein plastisch-skulpturaler work in progress: Eine offene, bepflanzte architektonische Struktur im Stadtraum mit Sitzangebot wird als kommunikative Basis dazu einladen, Ideen und Konzepte zu einer nachhaltigen Zukunft zu diskutieren und Handlungsoptionen zu reflektieren.