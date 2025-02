Auch 2025 würdigt die Possehl-Stiftung herausragende künstlerische Vorhaben der freien Kulturszene im Rahmen des Kulturfunkens* – in diesem Jahr mit bis zu 24 Kulturfunke*-Preisen für Innovation & Experiment. Freischaffende Künstler:innen können sich unabhängig vom Wohnort mit innovativen Projekten für Lübeck bis zum 24. März 2025 um eine Förderung bewerben.

Freischaffende Künstler und Kulturschaffende aller Sparten, die ein außergewöhnliches Projekt in oder für Lübeck planen, sind eingeladen, sich um die Auszeichnung zu bewerben. Mit welchen Schwerpunkten – ob über innovative Inhalte, Technologien, Räume, Kooperationen, Zielgruppen, Partizipationen oder Aufführungspraxen etcetera – entscheiden die Kulturschaffenden selbst.

Bewerben können sich ausschließlich Einzelpersonen, keine Institutionen. Insgesamt werden bis zu 24 innovative und experimentelle Kulturfunke-Projekte ausgezeichnet, deren Umsetzung bis Ende 2025 vorgesehen ist. Jedes prämierte Projekt erhält ein Preisgeld in Höhe von bis zu 6.000 Euro. Bei einem größeren Projekt mit mehr beteiligten Personen kann das Preisgeld auch höher liegen. Die Höhe des Preisgeldes richtet sich nach dem Umfang des Projekts und der Anzahl der Beteiligten. Sieben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Kultursparten entscheiden als Jury über die auszuzeichnenden Projekte.

Bewerbungen für den Kulturfunke-Preis für Innovation und Experiment können ab sofort unter www.kulturfunke.de eingereicht werden.

Erfolgreiches Format seit 2020



Im Frühsommer 2020, gleich nach Beginn der Corona-Krise, haben die Possehl-Stiftung und das Kulturtreibhaus mit dem Kulturfunken* eine großangelegte Aktion zur Unterstützung der Kultur in Lübeck aufgelegt. Wenige Vorgaben ließen der freien Szene vielfältige Möglichkeiten, kreativ und innovativ zu sein. Es folgten sieben weitere Ausschreibungen, in welchen Künstler:innen und Kulturschaffende jeweils eine Förderung von bis zu € 6.000,- beantragen konnten.

Vier Jahre Kulturfunke* haben die Lübecker Kulturszene geprägt und verändert: Freie Künstler:innen (aus Lübeck und überregional), Kulturorganisationen, soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, die Hansestadt Lübeck und die freie Wirtschaft sind mittlerweile gut miteinander vernetzt. Mehr als 2.800 Einzelveranstaltungen haben durch den Kulturfunken* in Lübeck stattgefunden, viele davon an neuen Orten – z.B. in Schaufenstern, leerstehenden Geschäften, Hinterhöfen, im Wald, im gläsernen Fahrstuhl, auf der Heckscheibe, im Dönerladen, auf dem Segelboot etc. Es sind innovative Formen der spartenübergreifenden Zusammenarbeit entstanden, neues, auch „kulturferneres“ Publikum konnte durch zufällige Begegnungen im öffentlichen Raum gewonnen werden.

Das Programm wurde 2021 mit dem DEUTSCHEN KULTURFÖRDERPREIS des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft und 2023 mit dem kulturpolitischen Zukunftspreis KULTURGESTALTEN der Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe) ausgezeichnet.

Seit dem Ende der Pandemie hat sich der Kulturfunke* sukzessive weiterentwickelt und ist heute kompakter ausgerichtet. Seit 2025 wird das Vorhaben direkt von der Possehl-Stiftung betreut – erstmals hat der Kulturfunke* einen klaren Wettbewerbscharakter mit dem Fokus auf Innovation und Experiment.

Aktuelle Kulturfunke-Veranstaltungen* sind auf www.kulturfunke.de und @kulturfunke (Instagram) zu finden.

---------------------------------------------------------------------------------

Kontakt



Kulturfunke*

Pascal Simm 0451/148219; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Possehl-Stiftung

Sylvia Teske-Schlaak; 0451/148-217; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ; www.possehl-stiftung.de