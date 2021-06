In diesem Jahr geht der Possehl-Preis für Lübecker Kunst an die Künstlerin Heinke Both. Sie führt Malerei, Zeichnung, Collage und Fotografie in ihren Bildern zusammen und befasst sich inhaltlich mit grundlegenden Fragen nach dem Individuum und Darstellungsformen des Unsichtbaren in der Wiedergabe des Menschlichen.

Mit dem Possehl-Preis für Lübecker Kunst 2021 soll Heinke Both (*1964) ermöglicht werden, aus ihrem in sich klaren und stimmigen Werk heraus ein neues Kapitel zu entwickeln. Auf der Grundlage ihrer bereits existierenden Collagen wird sie in einem kollaborativen Prozess neue Druckverfahren ausprobieren; damit unternimmt die Solo-Künstlerin ein Experiment mit für sie neuen Techniken, im engen Austausch mit anderen Künstler:innen.

Max Schön, Vorsitzender der Possehl-Stiftung: „Der Stiftungsvorstand freut sich, mit diesem Preis Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit geben zu können, berufliche Wünsche zu verwirklichen und auch mal ganz neues Terrain zu erobern. Wir sind schon sehr gespannt auf Heinke Boths künstlerische Forschungsergebnisse.“



Die eingegangenen Projektideen der Lübecker Künstlerinnen und Künstler waren sehr vielfältig und bildeten alle künstlerischen Formate ab: Es waren sowohl dokumentarische, zeitkritische, ortsspezifische als auch biografische Aspekte in den medial vielseitigen, etablierten bis experimentellen Projektideen enthalten, aus denen die Jury ihre Auswahl getroffen hat. Insgesamt ist eine sehr ausdifferenzierte Herangehensweise zu verzeichnen. Auffällig sind zahlreiche kunstübergreifende Aspekte einzelner Bewerbungen, die in Corona-Zeiten verstärkt sowohl urbane als auch soziale Fragestellungen mitberücksichtigten. Die Preisträgerin erhält ein Preisgeld von 8.000, - Euro für die Umsetzung des geplanten Projekts .



Weitere Informationen über die Preisträgerin: www.heinke-both.de

Mitglieder der Jury:

• Adam Budak (Kestner Gesellschaft Hannover , Direktor

• Fanni Fetzer (Kunstmuseum Luzern, Direktorin)

• Dr. Renate Wiehager (Daimler Art Collection, Berlin/Stuttgart, Leiterin)

• Dr. Antje - Britt Mählmann (Kunsthalle St. Annen, Leiterin)

• Dr. Oliver Zybok (Overbeck-Gesellschaft , Direktor)

• Max Schön (Possehl - Stiftung, Vorsitzender; Jurymitglied ohne Stimmrecht)

• Prof. Dr. Hans Wißkirchen (Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck, Direktor; Jurymitglied ohne Stimmrecht)

Weitere Informationen über die Preise:

www.possehl-stiftung.de