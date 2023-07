In Lübeck sind die Jurymitglieder aus international bekannten Kunsthäusern zusammengekommen, um über die Vergabe des Possehl-Preises für Lübecker Kunst zu entscheiden. In diesem Jahr wird er der Künstlerin Sabine Egelhaaf (*1956) für die Umsetzung eines installativen und partizipativen Projekts im öffentlichen Raum verliehen.

„Das Gesamtwerk der Künstlerin ist von multimedialen installativen Arbeiten und komplexen ortsspezifischen Projekten im öffentlichen Raum geprägt, die poetische Gesamtwirkung ihrer Installationen spricht die Betrachter:innen als Mit-Denkende und Mit-Handelnde an“, so die Jury in ihrer Begründung. Mit dem Preis der Possehl Stiftung wird es Sabine Egelhaaf ermöglicht, ihr Projekt mit dem Titel „SAMMELSTELLE“ umzusetzen, ein plastisch-skulpturales work in progress: Eine offene, bepflanzte architektonische Struktur im Stadtraum mit Sitzangebot wird als kommunikative Basis dazu einladen, Ideen und Konzepte zu einer nachhaltigen Zukunft zu diskutieren und Handlungsoptionen zu reflektieren. Die Künstlerin nimmt in diesem Projekt Bezug zu den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen, ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. Besonders ihr partizipativer Ansatz und das Reflektieren eines relevanten gesellschaftlichen Themas gemeinsam mit den Bürger:innen und Besucher:innen der Hansestadt haben die Jury überzeugt.

Sabine Egelhaaf: Flagge zeigen oder: Farbe bekennen, 2021, Domäne Fredeburg, Demeterhof, Foto: Christian Egelhaaf

Max Schön, Vorsitzender der Possehl-Stiftung: „Wir sind sehr gespannt auf Sabine Egelhaafs künstlerisches Stadtgartenprojekt und hoffen gemeinsam mit ihr auf einen gewinnbringenden Diskurs mit den Lübecker:innen. Es geht ihr ja um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit! Das Großartige an der Kunst ist ja, dass sie uns Bilder und Vorstellungen von Möglichkeiten liefern kann, wie unsere Lebenswelt anders sein könnte.“ [...]



Die eingegangenen Projektideen der Lübecker Künstlerinnen und Künstler waren erneut sehr vielfältig und bildeten alle künstlerischen Formate ab: Es waren sowohl dokumentarische, zeitkritische, ortsspezifische als auch biografische Aspekte in den medial vielseitigen , etablierten bis experimentellen Projektideen enthalten, aus denen die Ju ry ihre Auswahl getroffen hat. Die Preisträger in erhält ein Preisgeld von 8.000, - Euro für die Umsetzung des geplanten Projekts.

Weitere Informationen über die Preisträgerin: https://foto-e.de



Die Possehl - Preise für Kunst

Seit 2018 stellen zwei Possehl - Preise für Kunst zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in den Fokus. Damit wird zugleich die Hansestadt Lübeck als Standort für international renommierte bildende Kunst gefördert. 2018 wurde erstmalig der Possehl - Preis für Lübecker Kunst vergeben, und seit 2019 vergibt die Stiftung – im Rhythmus von drei Jahren – den Possehl - Preis für Internationale Kunst. In den Jahren, in denen es keinen Possehl - Preis für Internationale Kunst gibt, wird auf lokaler Ebene der Possehl - Preis für Lübecker Kunst vergeben. Beide Kunstpreise werden durch dieselbe Jury ermittelt, deren Mitglieder international bekannten Kunsthäusern angehören und deren externe Mitglieder alle drei Jahre wechseln. Dieses Modell – dass ein - und dieselbe Jury sowohl über die lokalen als auch die internationalen Preisträger:innen entscheidet – birgt für die Lübecker Künstler:innen die besondere Chance, auch über die hansestädtischen Grenzen hinaus mit ihrer Arbeit wahrgenommen zu werden.

Mitglieder der Jury:

• Adam Budak (Kestner Gesellschaft Hannover, Direktor)

• Fanni Fetzer (Kunstmuseum Luzern, Direktorin)

• Dr. Renate Wiehager (Daimler Art Collection, Berlin/Stuttgart, Leiterin)

• Noura Dirani (Kunsthalle St. Annen, Leiterin)

• Dr. Oliver Zybok (Overbeck-Gesellschaft , Direktor)

• Dr. Tilmann von Stockhausen (Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck, Direktor)

• Max Schön (Possehl - Stiftung, Vorsitzender)

Weitere Informationen über die Preise:

www.possehl-stiftung.de