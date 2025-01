Zum 1. Januar 2025 hat Prof. Dr. Wolfgang Sandberger den Vorsitz der Possehl-Stiftung in Lübeck übernommen. Gemeinsam mit der ebenfalls zum Jahresbeginn ernannten stellvertretenden Vorsitzenden Birgit Reichel wird er die Stiftung künftig nach außen repräsentieren und ihre vielseitigen Vorhaben weiter voranbringen. Sandberger und Reichel treten die Nachfolge von Max Schön und Prof. Dr. Klaus-Peter Wolff-Regett an, die der Possehl-Stiftung weiterhin als Mitglieder des Stiftungsvorstands erhalten bleiben.

„2025 wird ein Jahr mit vielfältigen Herausforderungen“, so Wolfgang Sandberger. „Die Possehl-Stiftung will dabei für die Menschen und Institutionen in Lübeck ein verlässlicher Partner sein mit einem offenen Ohr für die breit gefächerten Anliegen“. Der Kernbereich der Possehl-Stiftung ist ihre Fördertätigkeit – rund 500 Anträge werden jährlich von Lübecker Organisationen und Einzelpersonen eingereicht. Als Gesellschafterin zweier Museen und eines Theaters ist sie zudem operativ aktiv.

Auf einige Höhepunkte freut sich der Stiftungsvorstand im kommenden Jahr besonders: Im März eröffnet das KOLK 17 Figurentheater & Museum nach umfassender Neugestaltung. Im Mai feiert das Europäische Hansemuseum Lübeck sein 10-jähriges Bestehen. Besonders im Fokus sind auch 2025 Projekte und Veranstaltungen, bei denen junge Menschen im Mittelpunkt stehen – eine Zielgruppe, die schon dem Stifter Emil Possehl besonders am Herzen lag. Dazu zählen die Verleihung des Possehl-Musikpreises, der Possehl- Architekturstipendien und des Possehl-Ingenieurpreises. Weitere Fördervorhaben im Jugendbereich sind u.a. das Azubi-Kolleg, ein Kooperationsprojekt mit der Hamburger Joachim Herz Stiftung oder der im Februar erstmals in Lübeck stattfindende Wettbewerb der Deutschen Stiftung Musikleben – beides Projekte, die auf die besonderen Potenziale junger Menschen ausgerichtet sind. Im September erhält die renommierte indische Künstlerin Shilpa Gupta den Possehl-Preis für Internationale Kunst 2025 in der Kunsthalle St. Annen.

„Die Bandbreite der Stiftungszwecke besitzt ein großes Potenzial“, betont Wolfgang Sandberger, der seit 2014 in der Stiftung tätig ist. „Über die tägliche Förderpraxis oder Projekte wie den Lübecker Bildungsfonds oder ‚Knappe Kasse – Clever haushalten!‘ können wir dort schnell und effizient helfen, wo es akut und notwendig ist. Andererseits sind die Entwicklung und Förderung innovativer und auch über Lübeck hinaus attraktiver Formate mit Kooperationspartnern möglich. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Birgit Reichel und dem gesamten Stiftungsvorstand die strategische Ausrichtung der Stiftung in den kommenden Jahren im Sinne Emil Possehls erfolgreich voranzubringen“.

Prof. Dr. Wolfgang Sandberger (*1961) ist seit 2025 Vorsitzender der Possehl-Stiftung Lübeck. Von 1999 bis 2024 war er Professor für Musikwissenschaft und Leiter des Brahms-Instituts an der Musikhochschule Lübeck. Als Autor und Moderator war er zudem für verschiedene ARD-Sender tätig, z.B. für den NDR und SWR, aktuell noch für den WDR. Über zehn Jahre leitete er das Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck. Sandberger engagiert sich in Gremien, beriet Festivals wie die Göttinger Händelfestspiele und leitete federführend zahlreiche Symposien und Tagungen. Seit 2022 ist er Mitglied der renommierten Academia Europaea. Seit 2014 ist Wolfgang Sandberger im Vorstand der Possehl-Stiftung aktiv, seit 2016 im Arbeitsausschuss der Stiftung.

Birgit Reichel (*1962) ist gebürtige Lübeckerin, hat Sozialwesen und Sozialmanagement studiert und war bis Ende 2024 Bereichsleiterin für Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Kinder- und Jugendbeteiligung und Kommunale Prävention bei der Hansestadt Lübeck. Sie war zudem mehrere Jahre u.a. als Mitglied und stellvertretende Vorsitzende im Aufsichtsrat des Lübecker Bauvereins und im Vorstand der Reso-Hilfe Lübeck tätig. Dem Vorstand der Possehl-Stiftung gehört Birgit Reichel seit 2016 an.