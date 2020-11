Der Kulturfunke geht in die zweite Runde! KünstlerInnen und Kulturschaffende können erneut „Kulturfunken“ schlagen lassen. 480.000, - Euro stehen ab sofort für die Fortsetzung der Aktion bereit.

Eine Art „kulturelle Dauervibration“ ist in Lübeck seit dem Sommer spürbar, über 700 Veranstaltungen aller Genres fanden bzw. finden noch bis in das neue Jahr hinein statt. Einen Veranstaltungsüberblick bietet die Plattform www.kulturfunke.de. Neue Formate und Zusammenschlüsse sind entstanden, neue Stadträume – wie leerstehende Geschäftsräume, Spielplätze, öffentliche Orte und Wände – werden bespielt, der Sommer ist als neue „Kulturspielzeit“ hinzugekommen, zur Freude der KünstlerInnen, EinwohnerInnen und BesucherInnen Lübecks. Kultur macht sich mit oft niedrigschwelligen Angeboten auf den Weg zu ihrem Publikum. Es wird Crossover experimentiert, neues Publikum wird durch zufällige Begegnungen im Stadtraum gewonnen. So ist der Kulturfunke 2020 zu einem interessanten neuen – trotz Krise positiven –Gesprächsthema geworden

Kulturfunke 2021

Doch wie sehen Corona-konforme Kulturformate im Winter und Frühling aus? Ist das Publikum bereit, sich warm einzupacken, wenn es im Februar ein Konzert draußen – statt gar nicht – erleben darf? An den Enthusiasmus unseres kulturell so reichen Sommers und Herbstes möchten KULTURTREIBHAUS und Possehl-Stiftung anschließen: Der Kulturfunke geht in die zweite Runde ! Wir fordern KünstlerInnen und Kulturschaffende erneut dazu auf, ihren Schaffensdrang „Kulturfunken“ schlagen zu lassen. 480.000, - Euro stehen ab sofort für die Fortsetzung der Aktion bereit – damit soll ein Beitrag geleistet werden, die reiche und vielfältige kulturelle Szene zu unterstützen und Kultur in den Alltag der Lübecker:innen zurückzubringen.

Bis zu 80 KünstlerInnen und Kulturschaffende können eine Förderung von bis zu 6.000, - Euro pro Person beantragen, beispielsweise für Honorarkosten für Projektentwicklung und - durchführung, Sachmittel oder Miete für Veranstaltungsorte. Es können Anträge für Vorhaben gestellt werden, deren Umsetzung bis zum 31. Mai 2021 erfolgen soll. Diese sind digital an das KULTURTREIBHAUS zu schicken. Das Antragsverfahren ist wieder kurz und unbürokratisch, die Auswahl erfolgt durch ein unabhängiges Gremium des Kulturtreibhauses. Der Abgabetermin für die Einreichung der „Kulturfunken“ ist diesmal der 28. Dezember 2020.

Die Aktion „Kulturfunke“ wurde vom KULTURTREIBHAUS, der Initiative zur Vernetzung der Lübecker Kulturszene, und der Possehl-Stiftung gemeinsam entwickelt. Stefanie Reis, Koordinatorin der Initiative, ist Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Aktion und kann ggf. nützliche Kontakte herstellen.

Kontakt: AG Kulturtreibhaus; Stefanie Reis; 0157/35310831; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Spenden für KünstlerInnen und Kulturschaffende

Alle Lübecker BürgerInnen und FreundInnen der kulturellen Vielfalt können für noch mehr „Kulturfunken“ in der Hansestadt sorgen. Über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Lübeck gibt es die Möglichkeit, direkt und unkompliziert zu spenden – zur Unterstützung einer lebendigen Kulturszene und der kreativen Menschen, die unser Leben bereichern und uns jetzt mehr denn je an ihrer Seite brauchen! Mehr unter www.für-unsere-region.de

Die Initiatoren

Das KULTURTREIBHAUS ist eine Initiative zur Vernetzung der Lübecker Kulturszene, mit dem Ziel, Lübeck als Kulturstadt zu denken und weiterzuentwickeln – stadtteilübergreifend, über Landesgrenzen hinaus, mit vereinten Kräften von Hoch- und Popkultur, freier Szene und Institutionen. Es versteht sich als Plattform, die bereits laufende Prozesse und Ideen in Lübecks Kulturbetrieb bündelt und Menschen und Institutionen miteinander vernetzt. Weitere Infos: www.kulturtreibhaus.org/kulturfunke

Die Possehl-Stiftung fördert seit über hundert Jahren die Erhaltung der Lübecker Altstadt in ihrer architektonischen Vielfalt, gemeinnützige Einrichtungen, die Jugend, Kunst und Wissenschaft, und sie unterstützt Menschen in sozialer Not. Darüber hinaus ist sie Gesellschafterin des Europäischen Hansemuseums und des TheaterFigurenMuseums sowie Mit-Gesellschafterin des Figurentheaters Lübeck. Mit den Possehl-Preisen für Musik, Kunst, Ingenieurwesen und Architektur prämiert die Stiftung jährlich besondere Leistungen. Mehr unter www.possehl-stiftung.de