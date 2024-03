Freischaffende Künstler:innen können sich unabhängig vom Wohnort mit innovativen Projekten für Lübeck bis zum 31. März 2024 um eine Förderung bewerben.

Neben 40 Kulturfunken*, die nach den bisher bekannten Kriterien1 ausgewählt werden, erhalten in 2024 bis zu zehn Projekte eine Unterstützung, die sich öffentlichkeitswirksam an der Schnittstelle zwischen Kunst und Nachhaltigkeitsforschung bewegen: Der diesjährige Fokus regt zum Entwickeln von Formaten an, die die Vermittlungs- und Veränderungskraft der Kunst und die Stärken der Wissenschaft zusammenbringen. Gesucht werden bis zu zehn Schnittstellen-Projekte, die künstlerisch konkrete Szenarien für eine lebenswerte Zukunft entstehen lassen und neue Synergien, Erkenntnisse, Wechselwirkungen und Impulse aufzeigen und kreieren. Alle Antragsteller:innen werden gebeten, ihre Vorhaben so ökologisch nachhaltig wie möglich umzusetzen.

Im Rahmen der Aktion Kulturfunke* stellt die Possehl-Stiftung pro kreativem Einzelprojekt Mittel in Höhe von bis zu € 6.000,- und bis zu € 24.000,- für Kooperationen zur Verfügung. Einreichungen sind bis 31. März 2024 auf www.kulturfunke.de möglich. Der Umsetzungszeitraum für geförderte Projekte ist vom 20. Mai bis 31. Dezember 2024.

Was ist der Kulturfunke*?



Im Frühsommer 2020, gleich nach Beginn der Corona-Krise, haben die Possehl-Stiftung und das Kulturtreibhaus mit dem Kulturfunken* eine großangelegte Aktion zur Unterstützung der Kultur in Lübeck aufgelegt. Wenige Vorgaben ließen der freien Szene vielfältige Möglichkeiten, kreativ und innovativ zu sein. Es folgten sieben weitere Ausschreibungen, in welchen Künstler:innen und Kulturschaffende jeweils eine Förderung von bis zu € 6.000,- beantragen konnten. Das Förderprogramm wurde 2021 mit dem DEUTSCHEN KULTURFÖRDERPREIS des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft und 2023 mit dem kulturpolitischen Zukunftspreis KULTURGESTALTEN der Kulturpolitischen Gesellschaft (KuPoGe) ausgezeichnet.

Besonders berücksichtigt werden:

* Experimente, innovative Kulturformate

* Projekte, die neue Räume erschließen

* Projekte, die außerhalb der Altstadtinsel stattfinden/andere Stadtteile bespielen

* Angebote mit und für Jugendliche und Kinder

* Vorhaben, die Teilhabe von Menschen ermöglichen, deren Zugang zur Kultur erschwert ist



Aktuelle Kulturfunke- Veranstaltungen* finden sich auf www.kulturfunke.de und Instagram unter @kulturfunke.

Kulturfunke * in Zahlen | 2020 - 2024

* Ausschreibungen: 8

* Bisher bewilligte Kulturfunken*-Vorhaben: 554

* Fördersumme bisher: € 5,1 Mio.

* Veranstaltungen bisher: rd. 2.750 von 1.650 Kulturschaffenden

* Wo: an mehr als 500 Orten (analog & digital), davon über 300 draußen

---------------------------------------------------------------------------------

Die Initiator:innen



KULTURTREIBHAUS

Das Kulturtreibhaus ist eine Initiative zur Vernetzung der Lübecker Kulturszene, mit dem Ziel, Lübeck als Kulturstadt zu denken und weiterzuentwickeln – stadtteilübergreifend, über Landesgrenzen hinaus, mit vereinten Kräften von Hoch- und Popkultur, freier Szene und Institutionen. Es versteht sich als Plattform, die bereits laufende Prozesse und Ideen in Lübecks Kulturbetrieb bündelt und Menschen und Institutionen miteinander vernetzt.

Kontakt: Kulturtreibhaus; Stefanie Reis; 0451/70753050; 0176/70078305; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ;

www.kulturfunke.de.



POSSEHL-STIFTUNG

Die Possehl-Stiftung fördert seit über hundert Jahren die Erhaltung der Lübecker Altstadt in ihrer architektonischen Vielfalt, gemeinnützige Einrichtungen, die Jugend, Kunst und Wissenschaft, und sie unterstützt Menschen in sozialer Not. Darüber hinaus ist sie Gesellschafterin des Europäischen Hansemuseums und des KOLK17. Figurentheater & Museum. Mit den Possehl-Preisen für Musik, Kunst, Ingenieurwesen und Architektur prämiert die Stiftung jährlich besondere Leistungen. Da der 18-köpfige Vorstand monatlich tagt, ist die Possehl-Stiftung in der Lage, schnell und flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren, so auch in der Pandemie.

Kontakt: Sylvia Teske-Schlaak; 0451/148-217; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ; www.possehl-stiftung.de