Lübeck feiert und lädt vom 7. bis 9. Juni 2024 wieder zum HanseKulturFestival ein. Schauplatz des Festivals ist das Quartier im und rund um das Gründungsviertel. Das Viertel wird mit vielen Ideen, Aktionen und großem Engagement in Szene gesetzt und liebevoll herausgeputzt.

Rund 350 Einzelveranstaltungen stehen auf dem farbenfrohen HKF-Programm und mehr als 1.000 Akteur:innen machen mit. Der Festivalbereich rund um das Gründungsviertel reicht von der Holstenstraße über die Beckergrube bis zum Drehbrückenplatz am Traveufer – eingerahmt von der Untertrave und den dazwischenliegenden Rippenstraßen. Dazu kommen der Markt am Rathaus, der Rathausinnenhof, der Marienkirchhof und der Schrangen mit der ÜBERGANGSWIESE. Die Dekoration der Straßen, Plätze und Häuser ist ein wichtiges Gestaltungselement des HKF und wird in diesem Jahr wieder aus bunten Schirmen, Gießkannen, Lampions, Wimpelketten, Ballons und Windräder bestehen. Und natürlich dürfen auch die Grüninseln, Lampenschirme, bienenfreundlich bepflanzte Hochbeete und die kultverdächtigen Liegestühle im Quartier nicht fehlen.

PROGRAMM

Auf dem dreitägigen Festivalprogramm stehen Straßenfeste, Führungen, Theater & Straßenkunst, Musik, Kulinarisches, Kindermitmachaktionen, Wassererlebnisse, Tanz und Kunstangebote. Der Eintritt ist in der Regel frei, nur einige wenige Programmbausteine sind kostenpflichtig.

Markt & St. Marien

Auf dem Markt am Rathaus lädt der Fair.BIO.Regional-Markt in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Fairtrade-Stadt Lübeck zu kulinarischen Genüssen ein. Eine Musikbühne und eine Aktionsfläche für Straßenkunst bieten ein entspanntes Liveprogramm im Herzen der Stadt. Im Rathausinnenhof veranstaltet das Buddenbrookhaus/Die Lübecker Museen im Rahmen der Feierlichkeiten zum Thomas Mann-Jubiläum „100 Jahre Zauberberg“ Leseperformances unter dem Motto „Entspannen à la Zauberberg“ und das Günter Grass-Haus lädt zum Tanz auf dem Markt. Begleitend zur aktuellen Ausstellung „GRASS TANZBAR“ veranstaltet das Museum zusammen mit TanzOrtNord am Samstag ein Community-Dance-Projekt mit dem Titel „LÜBECK TANZT MITEINANDER“.

In St. Marien finden am HKF-Wochenende Orgelkonzerte, Abendmusik mit der Lübecker Knabenkantorei und die beliebten Turm- und Gewölbeführungen statt (kostenpflichtig mit Anmeldung). Besonderer Tipp: Das Abseilen aus den Türmen von St. Marien! Am Freitag steht die Nacht der offenen Kirche und eine spirituelle Kirchenführung für Nachtschwärmer:innen mit Pastor Robert Pfeifer auf dem Programm. Das Tanzkollektiv Lübeck lädt am Samstag in St. Marien zu Poledance, Voguing, Hip Hop und Commercial ein und am Sonntag gibt es um 12.00 Uhr einen Gottesdienst.

An der Untertrave ist was los

Hauptmeile des Festivals ist die Untertrave, die mit drei Musikbühnen, drei Aktionsflächen für Straßenkunst und einer bunten Vereinsmeile von der Ecke Holstenstraße bis zum Drehbrückenplatz zum Flanieren, Kennenlernen, Tanzen und Feiern einlädt. Es spielen altbekannte Künstler:innen und Bands groß auf, aber auch Newcomer:innen stellen sich vor und sorgen für eine vielfältige Mischung aus Rock, Pop und Funk - lokal und aus dem Umland. Die beiden Bühnen der Kulturakademie der Diakonie Nord Nord Ost befinden sich am Drehbrückenplatz und an der Untertrave/Ecke Alfstraße. Die dritte Musikbühne wird auf der Fläche Ecke Beckergrube vor der Fußgängerbrücke zur MuK aufgebaut. Ein Wasserprogramm auf Booten und Traditionsseglern sorgt an der Untertrave mit Beteiligung des Museumshafens ebenfalls für maritimen Kunstgenuss.

Theatermeile in der Beckergrube

Die Beckergrube verwandelt sich in eine künstlerische Erlebnismeile mit großer Showbühne für Theater, Zirkus, Akrobatik, Zauberei und Musik für die ganze Familie. Das KOLK 17 Figurentheater und Museum liefert ein fulminantes Programm zusammen mit dem Paravicini Circustheater mit der Lübecker Seiltänzerin Ea Paravicini und befreundeten Artist:innen. Das Theater Lübeck plant neben dem Künstler:innenprogramm u.a. auch Führungen durch die Theaterräume, Audiowalks durch das Viertel, ein Kostüm- und Requisitenverkauf im Theaterfoyer sowie eine lange Tafel zum gemeinsamen Brunch und Klönschnack. Auch das Zaubertheater lädt zu sich in den Theaterraum in der Beckergrube ein und bietet Straßenperformances vor der Tür. Die faszinierenden Walkacts von Oakleaf, der Seifenblasenkünstler Elias von Bubbles for Fun, die Jungs von Concrete3, der Zauberer Christian Brandes, Herr Strunck, Mr. Chapeau, Rasoul mit seinem Salsa-Tanzkurs und diverse Tanzgruppen sind im gesamten Viertel unterwegs und zeigen auf den Straßen ihr Können.

ÜBERGANGSWIESE

Auf dem Schrangen erblüht pünktlich zum HKF die bunte ÜBERGANGSWIESE mit bienenfreundlicher Bepflanzung und lädt zum Verweilen und verschiedenen Tanzperformances mit anschließenden Workshops ein. Auf dem Programm stehen „Acrobaltic“ mit Akrobatik, „Concrete3“ mit Breaking/Akrobatik, „K-Rush“ mit K-Pop und „Dynasty“ mit Hip-Hop. Das Flügelmobil ist zu verschiedenen Zeiten mit klassischer Musik zu Gast auf dem Schrangen.

Kinder, Kinder

Der mittelalterliche Geschichtserlebnisraum schlägt sein Lager gemeinsam mit dem Lübecker Jugendring und Zeytreise e.V. auf der Holstentorhallenwiese auf und bietet interaktive Aktionen für die ganze Familie an. Mittelalterliche Werkstätten und historische Kostüme laden zum entspannten und spannenden Familienausflug ein. Hier können Kinder sich ausprobieren und verschiedene Handwerke aus dem Mittelalter kennenlernen. Unter erfahrender Anleitung werden verschiedene Werkstücke zum Mitnehmen gestaltet. Auf dem Marienkirchhof ist ein Kulturlabyrinth für Kinder mit Kaffee und Kuchen für die Eltern geplant. Auf dem Programm in der Beckergrube stehen zahlreiche Theatererlebnisse und eine Theaterfigurenwerkstatt für die kleinen Festivalbesucher:innen. Das Kinder- und Jugendhaus RÖHRE bietet in der Geraden Querstraße Programm zum Mitmachen und auch einige Anwohner:innen im Viertel halten Überraschungen für die Jüngsten bereit, z.B. wird das unbebaute Grundstück in der Fischstraße 28b in einen spannenden Kinderparcour verwandelt.

Essen & Trinken

Einen kulinarischen Höhepunkt stellt der Fair.BIO.Regional-Markt in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Fairtrade-Stadt Lübeck auf dem Markt am Rathaus dar. Street Food-Trucks verwöhnen die Festivalbesucher:innen im Viertel mit zahlreichen Leckereien und so manche Bewohner:innen öffnen ihre gute Stube, um ihre Gäste mit Selbstgemachtem zu bewirten. Für kulinarische Vielfalt sorgen natürlich auch das mittelalterliche Lager am Holstentor, das viele Stände mit leckeren Spezialitäten bietet, und die zahlreichen Restaurants, Cafés und Bars an der Untertrave.

Das Programmheft zum Download