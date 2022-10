Jörg Jara redet mit Puppen, Thomas Otto vollbringt Wunder und Erwin Jensen ist das alles egal – er liebt Nüsse. Drei Typen, die unterschiedlicher nicht sein können, stürmen am 20. und 21. Oktober in Lübeck die Bühne und machen das, was sie über alles lieben: niveauvolle Albereien, faszinierende Zaubereien und kauzige Meckereien.

Anzeige

Kann Erwin Jensen ihre geheimsten Gedanken lesen? Wieso mag Thomas Otto auf einmal Nüsse und was hat das mit Moneten zu tun? Treibt Prof. Jensens Glücksspiel Jörg Jara wirklich in den Ruin? Kommt Olga zu Besuch und wird Karlchen sein Wunder erleben? Gemeinsam gehen sie auf Tour und starten mit ihrer Show einen Großangriff auf Ihre Lachmuskeln.



Jörg Jará gibt es offen zu: „… ich höre Stimmen! Und rede auch noch mit denen. So ganz aus dem Bauch heraus. Zum Beispiel mit Erwin Jensen, der mich häufig aus dem Konzept bringt.“ Jörg ist einer der gefragtesten deutschen Bauchredner. Mit Showauftritten in zahlreichen TV-Shows und mit seinen YouTube-Videos begeistert er ein Millionenpublikum.



Mit eindrucksvoller Zauberkunst, spontaner Comedy und lockerer Schlagfertigkeit verstrickt Thomas Otto seine Zuschauer in ein spielerisches Miteinander. „Für mich“, sagt er, „gibt es nichts Schöneres als ein lachendes und staunendes Publikum.“ Und das spürt man sofort. Thomas Otto ist einer der angesagtesten Zauberkünstler in den großen Varietés, wie dem legendären Berliner Wintergarten, dem Hansa Theater Hamburg, Schubecks Teatro oder Harald Wohlfarths Palazzo.



Wenn Sie, wie Erwin Jensen, Nüsse lieben und noch dazu auf schräge Typen stehen, dann gibt es nur eins: Machen sie ein paar Moneten locker und gönnen sie sich einen Abend, der sie lachend und staunend gefangen hält.

„… der Saal tobt, die Leute lachen sich schlapp.“ Hamburger Abendblatt





„Nüsse, Typen & Moneten“

Donnerstag, der 20. Oktober und Freitag der 21. Oktober,

jeweils 19:30 Uhr in der Comödie Lübeck (ehemals Volkstheater Geisler)

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Theater und unter www.theater-geisler.de oder www.luebeck-ticket.de

Weitere Infos unter: www.nüsse-typen-moneten.de