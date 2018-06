Hey, Ihr Lieben! Ich hab schon den ersten Trab über das Hansekulturfestival hinter mir. Wenn Ihr ein paar Tipps wollt: Mein Ziegenfreund Pauli von Reizüberflutung stellt in der Neue rösterei goatartige Lübeckbilder unter freiem Himmel aus. Zu Füßen von St. Aezigien stellt sich der neue Stadtteiltreff SOFA vor. Sehr spannend. Mein Ziegenfreund Christian von Lübeck und Travemünde sagt: „Einfach lostraben und sich treiben lassen.“ Recht hat er! Und zur Not stehen überall Wegweiser, wie es etwas zu erleben gibt. #ZieglindeFirst #luebeck #lübeck #visitluebeck #hansekulturfestival

A post shared by Freie Ziege Lübeck (@freie_ziege_hl) on Jun 8, 2018 at 5:31am PDT