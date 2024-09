OASIS ist wieder da! Liam und Noel Gallagher gehen 2025 zusammen auf Comeback-Tournee. Wer nicht solange warten möchte, kann schon am Freitag, den 4. Oktober 2024 die Hits in Lübeck im Rider's Café abfeiern.

Das Unglaubliche wird wahr, nach 15 Jahren Trennung geben die Gallagher-Brüder wieder Konzerte. Die Nachfrage ist riesengroß, alle Tickets sind bereits ausverkauft, die Fans sind verständlicherweise enttäuscht. Die OASIS-Songs sind aber zum Glück in Konzertatmosphäre nächsten Freitag im Rider's Café zu erleben.

Feinster Britpop mit Welthits wie Wonderwall oder Don’t Look Back in Anger! Die fünf Musiker aus Münster vertreten eine der erfolgreichsten Bands Englands, dabei ist der Sound ganz nah am Original und auch optisch wird Wert auf Details der Rockgrößen um die Gallagher-Brüder gelegt! Wie der Bandname vermuten lässt, finden sich im Repertoire auch ein paar Beatles-Hits wieder – „Rock ’n‘ Roll!“

Johannes Bittner (voc), Lukas Herbers (g), Johannes Aufgebauer (g), David Jung (b), Marcel Märtens (dr)

OATLES - The Oasis Experience

Freitag, 4. Oktober 2024 um 20 Uhr

Rider's Café, Leinweberstraße 4, 23556 Lübeck

Tickets 19 Euro zzgl. VVK Gebühr

Online-Tickets