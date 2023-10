Am 8. Oktober um 16 Uhr ist das Pfeiffer-Trompeten-Consort wieder zu Gast im Lübecker Dom. Mit seinen festlichen Trompetenkonzerten begeistert es seit vielen Jahren nicht nur das Lübecker Publikum. Angeführt von Joachim Pfeiffer, Solotrompeter der Lübecker Philharmoniker, präsentiert das Ensemble sein neues Programm »Petit Bolero«, das soeben auch auf CD erschienen ist.

Nach dem Eingangschor aus der Kantate „Lobe den Herrn“ (BWV 137) von Johann Sebastian Bach stehen diesmal hauptsächlich Werke aus dem symphonischen Bereich auf dem Programm, die in der Musikwelt zu absoluten Klassikern zählen. Im Klanggewand des Pfeiffer-Trompeten-Consorts erhalten sie jedoch einen eigenen Charakter, dabei entsteht durch den Kirchenraum und die Kombination von Trompeten und Orgel ein ganz neues Hörerlebnis. So gibt es Maurice Ravels Bolero in einem speziellen Arrangement zu hören, anschließend das berühmte Largo aus der 9. Sinfonie von Antonin Dvorak. Mit der „Rhapsody in Blue“ hat George Gershwin seinen Weltruhm begründet - die jazzigen Anklänge sind auch in der Kurzversion Little Rhapsody nicht zu überhören.

Zum Abschluss gibt es Ausschnitte aus Bilder einer Ausstellung von Modest Mussorgsky, hier kommt noch einmal das vielfältige Instrumentarium des Ensembles - von der Piccolo-Trompete bis zum Flügelhorn - voll zum Einsatz. Gewandhaus-Solopauker Mathias Müller wird George Bizets Prelude aus der L’Arsienne Suite Nr. 1 in einer speziellen Version für drei Pauken und Orgel präsentieren. Ebenfalls solistisch zu hören ist Matthias Neumann, Professor für Orgel an der Musikhochschule Detmold. Außerdem sind neben Joachim Pfeiffer die Trompeterin Julie Bonde sowie Paul und Martin Pfeiffer zu hören. Die Moderation liegt wieder in den Händen von Martin Pfeiffer.

Weitere Infos und Tickets unter www.pfeiffer-trompeten-consort.de

"Bolero für Trompeten" mit dem Pfeiffer - Trompeten - Consort

Sonntag, 8. Oktober 2023 um 16 Uhr

Dom zu Lübeck

Tickets zu €18 Kat.I / €12 Kat.II (Schüler/Studenten €12/8) zzgl. VVK-Geb. unter www.pfeiffer-trompeten-consort.de sowie bei der LN-Vorverkaufsstelle (Dr. Julius-Leber-Str.).