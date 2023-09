15. Lübecker Theaternacht – Lübecks Bühnen laden ein zum Theaterevent des Jahres - Wir verlosen 5 x 2 Freikarten

Am 23. September 2023 ist es endlich wieder soweit: Mit der 15. Lübecker Theaternacht feiert die Hansestadt den Start in die neue Theatersaison. 15 Häuser und 23 Ensembles laden Neugierige jeden Alters von 15 bis 24 Uhr dazu ein, die Lübecker Theaterlandschaft in all ihren Facetten zu erkunden. Es gibt 5 x 2 Freikarten zu gewinnen!

Ein städtisches sowie zahlreiche private Theater, professionelle Darsteller:innen wie ambitionierte Amateur:innen, traditionelle wie zeitgenössische Theaterformen bilden die Zutaten für ein reichhaltiges Theaterbuffet, das für jeden Geschmack etwas bereit hält: von Schauspiel bis Artistik, von opulenter bis minimalistischer Ausstattung, von urkomisch bis gesellschaftskritisch. Ob man die Chance auf exklusive Vorschauen kommender Premieren nutzt, einen Blick hinter die Kulissen wagt oder sich selbst einmal auf der Bühne versucht, bleibt den Besucher:innen dabei selbst überlassen.

Foto: (c) Olaf MalzahnEins steht jedoch fest: Kein Tag im Jahr ist besser geeignet, um abzutauchen und sich von dieser lebendigen und einzigartigen Kunstform mitreißen zu lassen.

Das vollständige Programm mit allen Spielzeiten finden Sie unter www.luebeck.de/theaternacht.

Tickets sind bei allen teilnehmenden Theatern, den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.luebeck-ticket.de erhältlich, sowie an den Abendkassen aller teilnehmenden Theater. Der Eintritt kostet 11 Euro für Erwachsene und 8 Euro ermäßigt für Schüler:innen, Studierende, Inhaber:innen der LübeckCard und Menschen mit Behinderung. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt mit dem Kinder- und Jugendticket (erhältlich am Veranstaltungstag bei allen teilnehmenden Theatern).

GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 5x2 Freikarten für die 15. Lübecker Theaternacht am Samstag, 23.9.2023

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Theaternacht 2023“ und unter Angabe des Namens und der Adresse bis zum Donnerstag, den 21.09.2023 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.