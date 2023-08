Das letzte von vier SHMF-Open-Air-Konzerten in der Gollan Kulturwerft hat zusammen gebracht, was scheinbar nicht zusammen passt: Hip Hop und klassische Musik. Aber das launige Konzert der Hamburger Hip Hop Granden (Fünf Sterne Deluxe: Das Bo, Tobi Tobsen, Luis Baltes und DJ Coolmann) zusammen mit einer groovenden Blaskapelle und vier Opernsänger/innen als Backgroundchor am 06.08 auf dem Gelände der Kulturwerft bewies das Gegenteil.

Angeführt vom Dirigenten Miki Kekenj wurden die größten Hits der Alt-Recken mit klassischem Instrumentarium gehörig durch den musikalischen Fleischwolf gedreht. Anfänglich noch ein bisschen lahm mit „Momulani“ gestartet, entwickelte sich der Auftritt der in lila Ganzkörper-Anzügen gewandeten Combo zu einem Feuerwerk aus Skurrilität und guter Laune. Die frechen Texte voller Humor und Absurditäten gehören natürlich wie eine Portion Eigenlob und der Wortakrobatik zu den Fünfen, die eigentlich nur vier sind. Aber Großmäuligkeit gehört zum HipHop wie Bier zum Fussball.

Tobi Tobsen, Das Bo und Luis Baltes



Apropos Alkohol. Per abgefeuertem Sektkorken wurden erste dunkle Wolken vertrieben, die einzelne Tropfen fallen ließen. Aber ein Guss wie beim London Afrobeat Collective wurde es glücklicherweise nicht. Dafür gab es ordentlich Hits mit klassischer Untermalung auf die Ohren. „Ja.Ja. Deine Mudder“ gehörte wie „Die Leude“ zu den sogenannten Klassikern, die nicht fehlen durften.



Aber auch gelesene Kunst - „ wir sind ja schließlich hier bei der Hochkultur“ - gehörte zum Programm. Als Fortsetzung ihres absurd musikalischem Agentenhörspiels „Auf der Yacht nach Dr. Hossa“ wurde mit „Inspektor Jabidde“ der ureigene Humor der Hamburger deutlich: „Der Bondage-Baron, in Latex gegossen, hat gerade sein schaumiges Kotbad genossen“. Aber auch der recht rundliche Luis Baltes, der seit 2019 die beiden Urgesteine der Fünf Sterne bereichert, durfte sein Können als Beatboxer beweisen. Angekündigt als Kacka-Kakadu, den sie im Lübecker Hafen gefunden hätten, leistete er sich ein schrilles Duell mit dem DJ Mario Coolmann, der gegenan scratchte.

Fünf Sterne Deluxe und MikisTakeover! Ensemble Open Air



Damit das Orchester auch den richtigen Wumms hatte, musste sich der Schlagzeuger in Hamburg eine Bratpfanne in Cis suchen, wie der schmunzelnde Dirigent erklärte. Das Bo versuchte den Wurf mit dem Mikrophon hinter dem Rücken, was aber völlig daneben ging und sofort von Tobi ins Lied gereimt wurde. Dann doch lieber ein krachendes „Moin, BummTschak“. Dreh auf den Scheiss! Mit Sektglas in der Hand wird dann natürlich weiter gerappt: „Wir feiern rauschende Feste und scheissen uns ein“. Und als Rausschmeißer nach der leider kurzen 90 Minuten Show durfte als Zugabe der alte Ohrwurm „türlich, türlich, sicher Dicker“ nicht fehlen. Und mit Grinsen im Gesicht und lautstarken Gesängen „Was geht´n Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass“ zogen dann die bestens unterhaltenen Leute von Dannen.

Fotos: (c) Holger Kistenmacher