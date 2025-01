Er ist Pianist, Komponist, YouTube-Star und studierter Ingenieur: Der 29-jährige Japaner Hayato Sumino hat sich in seiner Heimat bereits zu einer Sensation entwickelt und füllt Konzertsäle mit vielen tausend Plätzen. Nun erspielt er sich die Bühnen weltweit – und wird im Sommer 2025 mit dem von der Sparkassen-Finanzgruppe gestifteten Leonard Bernstein Award im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival ausgezeichnet.

Hayato Sumino, auch bekannt unter seinem Künstlernamen »Cateen«, wandelt zwischen den Welten: zwischen Klassik, Jazz und Pop, zwischen Social Media und Konzertbühne, zwischen Verspieltheit und Ernsthaftigkeit. Sein YouTube-Kanal verzeichnet über 1,4 Millionen Follower und mehr als 200 Millionen Videoaufrufe. Seit seiner Schulzeit lädt er hier Klavierarrangements von Soundtracks verschiedener Videospiele wie »Super Mario« oder »The Legend of Zelda« hoch, spielt Mozarts »Türkischen Marsch« in allen 24 Tonarten oder zeigt seine eigenen Variationen des berühmten englischen Wiegenliedes »Twinkle Twinkle Little Star« in sieben Schwierigkeitsstufen. Auch auf der Konzertbühne kombiniert er klassisches Klavierrepertoire mit eigenen Arrangements und Kompositionen, Jazzimprovisation und Pop-Elementen. Mit dieser Verbindung aus Tradition und Moderne erreicht Hayato Sumino ein breites Publikum und steht zugleich für eine junge Musikergeneration, die ihre künstlerischen Impulse aus einem weiten Spektrum schöpft.

Die Jury des Nachwuchspreises zeigte sich begeistert von Suminos visionärer Kreativität: »Bei Hayato Sumino lösen sich die Grenzen der verschiedenen Musikgenres auf. Er improvisiert mit großer Leichtigkeit, ist ein herausragender Interpret des klassischen Repertoires und verfügt über einen für den Jazz sehr wichtigen Freiheitsdrang«, begründet SHMF-Intendant Dr. Christian Kuhnt die Entscheidung.

Der Preisträger freut sich über die Auszeichnung: »Leonard Bernstein ist einer meiner musikalischen Helden und ich bin mit seinen Werken, Aufnahmen und Worten aufgewachsen. Seine Kreativität und Menschlichkeit gingen über die Musik hinaus und hinterließen ein Vermächtnis, das ich auf meinem eigenen Weg zu ehren versuche. Ich fühle mich zutiefst geehrt durch diese bedeutende Auszeichnung, vielen Dank!«

Im Rahmen des Preisträgerkonzerts am Freitag, dem 18. Juli 2025, in Lübeck wird Hayato Sumino der Leonard Bernstein Award verliehen. Gemeinsam mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra (SHFO) unter der Leitung von Holly Choe spielt er das Klavierkonzert Nr. 2 von Sergei Rachmaninoff.

Der Leonard Bernstein Award ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 2002 von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet. Den international begehrten Nachwuchspreis erhielten unter anderem Lang Lang, Martin Grubinger, Alisa Weilerstein, Krzystof Urbánski, Isata Kanneh-Mason, Vivi Vassileva und zuletzt Anastasia Kobekina. Die Sparkassen-Finanzgruppe, zu der neben den Sparkassen des Landes die Provinzial Nord Brandkasse AG, die LBS Landesbausparkasse NordOst AG, die DekaBank und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband gehören, setzt mit der Auszeichnung ein deutliches Signal im Bereich der Talentförderung.

»Hayato Sumino erfüllt alles, was man sich von einem jungen ambitionierten Musiker wünscht: Er ist mutig, neugierig, kreativ und unglaublich talentiert – ein mehr als würdiger Preisträger des Leonard Bernstein Award. Wir gratulieren von ganzem Herzen!«, sagt Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein.

Die Jury bestand in diesem Jahr aus Jamie und Alexander Bernstein sowie Nina Bernstein Simmons als Mitglieder der Bernstein-Familie, Christoph Eschenbach (Principal Conductor des SHFO), Ute Fesquet (Unabhängige Musikmanagerin & Ausführende Produzentin, Beraterin für Künstler, Labels wie Universal Music/Deutsche Grammophon und Künstlermanagements wie die Konzertdirektion Schmid), Per Hauber (Präsident von Sony Classical International), Dr. Christian Kuhnt (Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festival), Barbara Lebitsch (Künstlerische Betriebsdirektorin der Elbphilharmonie Hamburg) und Oliver Stolz (Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein).

Preisträgerkonzert Leonard Bernstein Award 2025

Fr, 18. Juli 2025 | 19.30 Uhr | Lübeck, Musik- und Kongresshalle

Hayato Sumino, Klavier

Schleswig-Holstein Festival Orchestra

Holly Choe, Dirigentin

Sergei Rachmaninoff: Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18

Robert Schumann: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 »Rheinische«

Tickets sind ab 27. Februar 2025 bestellbar.