Ryan Bancroft kehrt am Freitag, 12. Juni 2026 mit Elgars „Enigma", Schumann und Hillborg zum NDR Elbphilharmonie Orchester zurück. Vier Hornist:innen aus den eigenen Reihen des Orchesters bilden das Solo-Ensemble. Für seine Rückkehr zum NDR Elbphilharmonie Orchester hat der US-amerikanische Dirigent Ryan Bancroft ein Programm zusammengestellt, das mit Werken aus Schweden, Deutschland und Großbritannien quasi seine persönliche berufliche Landkarte absteckt.

Los geht's im Konzert mit einem jungen Stück aus Bancrofts aktueller musikalischer Wahlheimat Schweden: Der Chef des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra dirigiert ein Werk des ehemaligen NDR Composer in Residence Anders Hillborg. Seinen klanglich unwiderstehlichen „Sound Atlas" schrieb dieser Allrounder der neuen Musik im Auftrag u. a. des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Nach der triumphalen Uraufführung 2019 schrieb die „Financial Times": „Wenn Stanley Kubrick für ein Remake von ‚2001‘ zurückkehren würde und einen Soundtrack brauchte - Hillborg wäre sein Mann."

Aufbrechen und ins Horn stoßen dürfen daraufhin gleich vier Hornist:innen des NDR Elbphilharmonie Orchesters: Bei seinem Hamburger Gastspiel zollt der gelernte Trompeter Bancroft mit dem Konzertstück für vier Hörner und Orchester von Robert Schumann auch der deutschen Romantik Tribut. Alle, die den gleichermaßen satten, schmetternden wie lyrisch singenden Klang des Waldhorns mögen, kommen hier so gut wie sonst nie auf ihre Kosten! Jens Plücker, Amanda Kleinbart, Edouard Cambreling und Tobias Heimann spielen - laut Schumann – „etwas ganz Kurioses" und, wenn es nach dem Komponisten geht, auch eines seiner „besten Stücke".

Vom Hornquartett zum Variationen-Set: Zum Abschluss des Konzertabends widmet sich Bancroft, der Chefdirigent auch des BBC National Orchestra of Wales, dem wohl berühmtesten Stück der britischen Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts: Edward Elgars „Enigma Variations". Ebenso stimmungsvoll wie abwechslungsreich porträtierte der Komponist in dieser grandios orchestrierten Partitur seine Freundinnen und Freunde - mit dem emotionalen Höhepunkt in der bekanntesten Nummer namens „Nimrod".

Einführungen für Konzertbesucher:innen finden eine Stunde vor Beginn statt.

NDR Elbphilharmonie Orchester - 8. Sinfoniekonzert

Freitag, 12. Juni 2026 um 19:30 Uhr

Musik- und Kongresshalle Lübeck

Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 19,00 €, ermäßigt für Besucher:innen unter 30 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderung 50% bei tips&TICKETS, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im MUK-Ticketshop.

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