Gewaltige Stimmen, große Gefühle, charmante Charaktere - das können die Zuschauer erleben, wenn „The Music Of The Greatest Showman - Live in Concert“ am Dienstag, den 26. Mai 2026 nach Lübeck in die MuK kommt.

Der mitreißendste Musical-Film der Gegenwart als großes Konzertspektakel mit all den bombastischen Hits wie „Rewrite the Stars“, „A Million Dreams“,“ Never Enough“, „This is Me“, The Greatest Show“, „From Now On“, „Come Alive“, „The Other Side“, „Tightrope“ sowie dem bombastischen Soundtrack mit den fantastischen Drumbeats werden dem Publikum dabei von einem Orchester und internationalen Gesangssolisten 100% live präsentiert. Dabei führt ein Conférencier durch die Show. Um die herausragenden Rhythmen live zu realisieren, wurden auch direkt zwei Schlagzeuger engagiert.

Die Songs erzählen vom Lebensmotto des P.T. Barnum der selbst in harten Zeiten, als er sich ohne Job im New York des 19. Jahrhunderts durchschlagen muss, nicht aufgibt - und an seinem außergewöhnlichen Traum von Musik, Tanz und Magie festhält. Als die Geburtsstunde des amerikanischen Showbusiness bezeichnet man noch heute seine opulenten Spektakel von damals. Aber auch die große Loyalität und Gemeinschaft seiner Schausteller tun ihr Übriges zum Erfolg seines Entertainments. All diese Aspekte finden Platz in dieser Show.

Ein überwältigendes, mutmachendes und inspirierendes Konzertereignis der Extraklasse.

Karten an allen Geschäftsstellen der LN Tel: 0451/144 13 94, bei Tipps &Tickets Tel. 0451-7904-400, an allen bekannten VVK-Stellen und online unter www.bestgermantickets.de