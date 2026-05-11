Händels Messiah - ein Werk der Superlative: Das NDR Vokalensemble führt es gemeinsam mit dem FestspielOrchester Göttingen unter Leitung von George Petrou am 22. Mai 2026 in Lübeck auf.

"Erhabenheit, Größe und Zärtlichkeit", mit diesen Modeworten und zahlreichen Superlativen überhäufte einst die Presse Georg Friedrich Händels großen Wurf. Nach wie vor gilt sein englisches Oratorium "Messiah" als das wohl beliebteste Werk des Komponisten - nicht zuletzt dank der großartigen Choreinlagen. Schließlich soll beim "Hallelujah" sogar der britische König George II. ergriffen aufgesprungen sein. Seitdem hat das "Standing up for the Hallelujah" bei den Briten Tradition. Händel, der Meister der Stilvielfalt, verschmolz in seinem "Messiah" viele verschiedene Einflüsse gekonnt zu einem stimmungsvollen Ganzen: protestantische Chorfugen, volkstümliche Hirtenweisen und prachtvolle Arien, die Händel aus seinen italienischen Opern recycelte.

George Petrou, Foto: (c) Alciro Theodor DaSilva

Bei den Internationalen Händel-Festspielen Göttingen ist das NDR Vokalensemble seit vielen Jahren zu Gast. Und so ist auch die jetzige Produktion eine Kooperation. George Petrou leitet die Händel'sche Weihnachts- und Heilsgeschichte. Der griechische Dirigent gehört zu den weltweit führenden Barockspezialisten und ist seit 2021 künstlerischer Leiter der Händel-Festspiele. Für das Festival versammeln sich Musikerinnen und Musiker renommierter Originalklang-Ensembles aus aller Welt und bilden das FestspielOrchester Göttingen. Das britische Online-Magazin Bachtrack nannte es denn auch "eines der, wenn nicht das herausragendste Barockorchester unserer, vielleicht aller Zeiten".

Einführungen für Konzertbesucher:innen finden eine Stunde vor Beginn statt.

NDR Vokalensemble - 7. Sinfoniekonzert

Freitag, 22. Mai 2026 um 19:30 Uhr

Musik- und Kongresshalle Lübeck

Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 19,00 €, ermäßigt für Besucher:innen unter 30 Jahren und Menschen mit Schwerbehinderung 50% bei tips&TICKETS, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im MUK-Ticketshop.

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