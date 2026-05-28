Pat Metheny zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Gitarristen des modernen Jazz – ein echter Ausnahmemusiker, der wie kaum ein anderer technische Meisterschaft, unerschöpfliche Neugier und starken Ausdruck vereint. Am Sonntag, 7. Juni um 20 Uhr kommt er in die Lübecker MuK. Wir verlosen 1x2 Freikarten.

Im Zentrum der Show steht Pat Methenys neues Album “Side-Eye III+”, sein erstes Studio-Album seit sechs Jahren. Hierfür hat er seine Kernbesetzung, bestehend aus ihm, Chris Fishman (Piano/Keyboards) und Joe Dyson (Drums), um den Bassisten Jermaine Paul sowie den Percussionisten und Sänger Leonard Patton erweitert. Dieses fünfköpfige Line-Up stellt für Metheny einen Blick in die Zukunft seines Side-Eye Projektes dar. Da das im Studio aufgenommene Ergebnis von “Side-Eye III+” im Trio-Format nicht zufriedenstellend reproduzierbar ist, nahm er die Herausforderung dankend an, andere Herangehensweisen an das neue Material zu finden. Metheny-Fans wissen, wie viel kreative Energie dies bei ihm freisetzt, daher darf sich sein Publikum live auf echte Sternstunden freuen!

Kaum ein anderer Gitarrist bewegt sich so selbstverständlich zwischen Genres und Klangwelten. Metheny arbeitet mit Ikonen wie Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Jim Hall, Milton Nascimento oder David Bowie und komponiert für Solo-Gitarre, Ensembles, Orchester, Ballett und sein bahnbrechendes „Orchestrion“-Projekt. Stets überschreitet er dabei stilistische Grenzen und lotet die technischen Möglichkeiten seines Instruments neu aus – ob mit dem Synclavier in den frühen Jahren elektronischer Musik oder mit innovativen Gitarren wie der 42-saitigen Pikasso-Gitarre.

Auch als Pädagoge setzt Metheny Maßstäbe: Mit nur 18 Jahren wird er jüngster Dozent der University of Miami, ein Jahr später jüngster Lehrer am Berklee College of Music, das ihm 1996 die Ehrendoktorwürde verleiht. Weltweit leitet er Workshops, die Generationen junger Musikerinnen und Musiker inspirieren.

Für seine Arbeit hat Pat Metheny nahezu sämtliche Ehrungen erhalten, die die Jazzwelt zu vergeben hat – darunter 20 Grammy Awards in verschiedenen Kategorien, drei Goldalben sowie die Aufnahme in die DownBeat Hall of Fame. 2018 wird er zudem als NEA Jazz Master ausgezeichnet, die höchste Auszeichnung des US-amerikanischen Jazz.

Pat Metheny - JazzNights 2026 - Side-Eye III+

Sonntag, 7. Juni 2026 um 20 Uhr

Musik- und Kongresshalle Lübeck

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GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 1x2 Freikarten für das Konzert: Pat Metheny - JazzNights 2026 - Side-Eye III+ am Sonntag, 7. Juni um 20 Uhr in der Lübecker MuK

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Pat Metheny“ und unter Angabe des Namens und der Adresse bis zum Mittwoch, den 03.06.2026 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.