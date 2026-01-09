Zwei große Bs beim NDR Elbphilharmonie Orchester: Alisa Weilerstein spielt Brittens Cello-Sinfonie, Alan Gilbert dirigiert Brahms’ Zweite am 23. Januar 2026 um 19:30 Uhr in der Musik-und Kongresshalle in Lübeck.

Alisa Weilerstein sei „eine Reminiszenz an ein früheres Zeitalter klassischer Interpreten", schrieb die New York Times einmal, „sie begnügt sich nicht damit, als Gefäß für die Wünsche des Komponisten zu dienen, sondern nimmt ein Stück vollständig in sich auf und macht es zu ihrem eigenen Zweck." Und die amerikanische Star-Cellistin beschränkt sich dabei nicht etwa nur auf das Standard-Repertoire! Für ihr erneutes Comeback zum NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Alan Gilbert nimmt sie nun ein Stück in sich auf, das die wenigsten vermutlich schon einmal im Konzertsaal gehört haben: Benjamin Brittens Sinfonie für Cello und Orchester. Wie es der Titel verspricht, sind in diesem viersätzigen Werk Solo und Orchester aufs Engste miteinander verwoben. Gemeinsam finden sie den musikalischen Weg aus der Finsternis ans Licht: 1963 für den berühmten Mstislaw Rostropowitsch komponiert, reflektiert Britten in seiner konzertanten Sinfonie die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, verbreitet im Finale aber auch Hoffnung. „Das Beste, was je für Cello komponiert wurde", befand Rostropowitsch schlicht und ergreifend.

Alan Gilbert, Foto: (c) Marco Borggreve/ NDR

Den versöhnlichen Faden vom Ende der Cello-Sinfonie spinnt dann die scheinbar vorbehaltlos freundliche Orchester-Sinfonie nach der Pause weiter: Mit ihrer gelösten Stimmung und ihren liedhaft-lyrischen Themen gilt Johannes Brahms’ Zweite in D-Dur landläufig als des Komponisten „Pastorale". Welch ein Unterschied zur mühsam abgerungenen Ersten Sinfonie! „Harmlos" ist das kunstvoll aus einer einzigen motivischen Urzelle entwickelte Werk deswegen aber noch lange nicht: Die Partitur müsse „mit Trauerrand" erscheinen, meinte Brahms über sein „liebliches Ungeheuer" nur halb im Scherz – eine Warnung, auch das Heitere bloß nicht zu leicht zu nehmen…

Einführungen für Konzertbesucher:innen finden eine Stunde vor Beginn statt.

NDR Elbphilharmonie Orchester - 3. Sinfoniekonzert

Freitag, 23. Januar 2026 um 19:30 Uhr

Musik- und Kongresshalle Lübeck

Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 19,00 €, ermäßigt für Besucher:innen unter 30 Jahren und Menschen mit Schwerbehinderung 50% bei tips&TICKETS, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im MUK-Ticketshop.

Weitere Informationen zu den NDR Konzerten in Lübeck

