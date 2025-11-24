Verteufelt und vergessen: Prokofjews Klavierkonzert Nr. 2 und Ernst von Dohnányis Sinfonie Nr. 1 mit zwei Debütanten beim NDR Elbphilharmonie Orchester: Dirigent Gergely Madaras und Pianist Alexander Gadjiev gastieren am Freitag, den 5. Dezember um 19:30 Uhr in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck.

Als Sergej Prokofjews Zweites Klavierkonzert mit dem Komponisten am Flügel im September 1913 zum ersten Mal aufgeführt wurde, raste das Publikum vor Empörung: „Zum Teufel mit der futuristischen Musik. Die Katzen auf dem Dach machen bessere Musik." Prokofjew verbeugte sich, als würde er bejubelt - und spielte eine Zugabe. Über ein Jahrhundert später ist das für heutige Ohren eher „moderate", mit einem geradezu romantischen Thema beginnende Konzert mit der schwierigsten Solo-Kadenz aller Zeiten als Meisterwerk längst anerkannt. Der Jubel für den Solisten Alexander Gadjiev wird also sicher echt sein. Der an der italienisch-slowenischen Grenze geborene, polyglotte Pianist ist damit erstmals beim NDR Elbphilharmonie Orchester zu Gast.

Alexander Gadjiev, Foto: (c) Andrej Grilc

Sein Debüt am Pult gibt außerdem der von internationalen Orchestern und Opernhäusern heiß umworbene ungarische Dirigent Gergely Madaras. Dem aktuellen Chef des Orchestre Philharmonique Royal de Liège liegt das Repertoire seiner Heimat sehr am Herzen - und dazu gehört eben nicht nur Musik von Liszt, Kodály und Bartók, sondern auch von Ernst von Dohnányi! Der Großvater des ehemaligen NDR Chefdirigenten Christoph von Dohnányi war Mitschüler und Zeitgenosse von Bartók, blieb stilistisch aber eher seinem Vorbild (und Bewunderer) Johannes Brahms verhaftet - mit erkennbarer Vorliebe auch für den opulenten Orchesterklang von Bruckner, Mahler und Strauss. Leider ist seine Orchestermusik heute fast nie im Konzertsaal zu hören, obwohl insbesondere die Erste Sinfonie des damals 24-jährigen Komponisten den Kollegen Bartók einst so beeindruckte, dass er die komplette Partitur auswendig lernte. Höchste Zeit also für diese lohnende Wiederentdeckung beim NDR Elbphilharmonie Orchester, die alle Fans spätromantischer Orchestermusik lieben werden!

Einführungen für Konzertbesucher:innen finden eine Stunde vor Beginn statt.

NDR Elbphilharmonie Orchester - 2. Sinfoniekonzert

Freitag, 05. Dezember 2025 um 19:30 Uhr

Musik- und Kongresshalle Lübeck

Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 19,00 €, ermäßigt für Besucher:innen unter 30 Jahren und Menschen mit Schwerbehinderung 50% bei tips&TICKETS, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im MUK-Ticketshop.

