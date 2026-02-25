Lübeck bekommt kreativen Besuch aus dem Norden: Zum ersten Mal macht die erfolgreiche dänische KREATIV-Messe Station in Deutschland und verwandelt die MuK am 27. und 28. Februar 2026 in ein lebendiges Zentrum für Kunsthandwerk, Design und kreative Hobbys. In Dänemark zählen die KREA-Messen seit Jahren zu den beliebtesten Publikumsmessen ihrer Art. Nun bringt das etablierte Konzept seine nordische Kreativkultur erstmals nach Lübeck.

Die Messe vereint ein einzigartiges Ausstellerfeld aus Dänemark und Deutschland und bietet einen breit gefächerten Einblick in die zeitgenössische Kreativszene. Besucher erwartet eine inspirierende Mischung aus handgefertigtem Kunsthandwerk, Design und hochwertigen Materialien für eigene kreative Projekte. Besonders im Fokus stehen nordisches Kunsthandwerk und individuelle Unikate – darunter Schmuck, Keramik und viele weitere handgemachte Produkte aus Dänemark und Skandinavien. Gleichzeitig präsentieren zahlreiche Fachhändler ein umfangreiches Sortiment an Hobby- und Bastelmaterialien. Damit richtet sich die Messe gleichermaßen an passionierte Kreative, neugierige Einsteiger und alle, die Freude an handgemachten Produkten haben.



Ein zentrales Element der KREATIV-Messe sind die vielfältigen Mitmachangebote. An beiden Messetagen laden zahlreiche Workshops dazu ein, selbst aktiv zu werden. Ob Schmuckgestaltung, Stricken oder andere kreative Techniken – Besucher können neue Materialien ausprobieren, sich inspirieren lassen und direkt vor Ort eigene Werke gestalten. Die meisten Workshops sind als offene Drop-in-Angebote organisiert und können flexibel und ohne lange Anmeldung besucht werden. So entsteht eine lebendige, interaktive Messeatmosphäre, die Kreativität unmittelbar erlebbar macht.



Auch Familien sind ausdrücklich willkommen. Ein besonderes Highlight ist der kostenlose KREA Bereich für Kinder. Dort stehen Tische mit einer großen Auswahl an frei nutzbaren Kreativmaterialien bereit. Kinder können hier nach Herzenslust gestalten, basteln und experimentieren – ganz ohne zusätzliche Kosten. Ziel ist es, Fantasie und Freude am kreativen Schaffen spielerisch zu fördern und einen Ort zu schaffen, an dem junge Besucher ihre Ideen frei entfalten können. Mit ihrem nordischen Flair, der Kombination aus Markt, Ausstellung und Workshopbereich sowie dem offenen, familienfreundlichen Konzept setzt die KREATIV-Messe neue Impulse in der regionalen Messelandschaft. Sie versteht sich als Treffpunkt für Kreative, Kunsthandwerksliebhaber und alle, die Inspiration suchen oder selbst gestalterisch aktiv werden möchten.

KREATIV-Messe

Musik- und Kongresshalle Rotunde

Freitag, 27. Februar: 11–17 Uhr

Samstag, 28. Februar: 10–17 Uhr

Der Eintritt beträgt 8 Euro für Erwachsene. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Tickets werden an der Tür gekauft. Barzahlung und Kartenzahlung möglich.

Weitere Informationen zur Messe: www.krea-messe.de





