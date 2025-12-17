Die Golden Voices of Gospel laden am Sonntag, den 28. Dezember 2025 um 18 Uhr in der Lübecker MuK auf ihre ganz persönliche und unnachahmliche Art zu einer Reise ein, die durch ein Jahrhundert der Spirituals, Traditionals und Gospels führt. Diese Musik drückt wie keine andere das Lebensgefühl, den Stolz und die Hingabe des weitaus größten Teils der schwarzen Bevölkerung der USA aus. "Klatscht in die Hände...", "stampft mit den Füßen...", "ruft Halleluja. ", wird es heißen, wenn die Zuhörer zum Mitmachen und Miterleben aufgefordert werden.

Das umfangreiche musikalische Repertoire dieser charismatischen Stimmen lässt uns erahnen, dass die Wurzeln fast aller bedeutenden „modernen“ Musikrichtungen des letzten Jahrhunderts (Blues, Jazz, Rock, Beat, etc) zur Gospel-Musik reichen. Sowohl moderne Gospelstücke als auch Lieder wie „Oh When The Saints“, „Glory Glory Halleluja“, „Swing Low Sweet Chariot“, „Motherless Child“, „Joshua fit the Battle of Jericho“, „O Happy Day“ laden das Publikum zum Zuhören und Mitmachen ein.

Die teils melancholischen, teils mitreißend temperamentvollen Gospels, unterstützt durch die fantastische Rhythmusgruppe, "gehen unter die Haut" wie wohl kaum eine andere Musik. Und doch sind es Kirchenlieder wie sie in den Gottesdiensten der "Black Churches" in den USA und der Karibik gesungen werden. Der Chor von Reverend Dwight Robson schafft es jedoch trotzdem immer wieder, bekannte und beliebte Gospelsongs in neuem klanglichen Gewand erscheinen zu lassen.

Die Golden Voices of Gospel waren der Chor vom „King of POP“ Michael Jackson, Helene Fischer, André Rieu, Mireille Mathieu, Howard Carpendale, Bonnie Tyer, Ben Zucker, David Hasselhoff und vielen anderen bekannten Künstlern. Temperamentvoll. Mitreißend. Inspirierend.



Jetzt präsentieren sie etwas ganz Besonderes zum Fest: Schlager meets Gospel auf „Hallelujah“. Es ist die Vermählung zweier Genres, eine feierliche Zusammenkunft von Ausnahmestimmen und Traditionen – dabei zeichnet diese stilistische Offenheit die Gospelmusik genau genommen schon immer aus: Jazz, Blues und andere moderne Musikstile finden seit Jahrzehnten ihren Weg in die Gesänge der großen Gospelchöre, und so ist es ein konsequenter Schritt, das Klangspektrum erstmals um deutschsprachigen Schlager und weihnachtliche Klassiker zu erweitern. Wie bewegend und berührend diese Kombination klingt, beweist das neue Album „Hallelujah“. Weitere Infos unter www.voices-of-gospel.net

The Golden Voices of Gospel

Sonntag, 28. Dezember 2025 um 18 Uhr

Musik- und Kongresshalle, Willy-Brandt-Allee 10, 23554 Lübeck

Karten gibt es im Vorverkauf ab 39,00 € inkl. Vvk-Gebühren bei tips&TICKETS, allen bekannten Vorverkaufsstellen, reservix und eventim.



