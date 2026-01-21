Am Freitag, den 30. Januar um 20 Uhr ist Geneses - die großartige Genesis Tribute Show - im Kolosseum zu Gast und wird alle Facetten des Zauberwürfels namens Genesis beleuchten - All Sides Live Revisited!

Der musikalische Katalog von Genesis ist so facettenreich wie faszinierend. Über viele Jahrzehnte hat die Band aus dem ruralen Süden Englands zunächst den Prog-Rock der frühen 70er bis zum Stadion-Rockpop der 80er und 90er weltweit maßgeblich geprägt. Dabei konnten und können Fans auf eine Diskografie blicken, die so vielseitig wie ein Zauberwürfel ist - von komplexen und schillernden Prog-Feuerwerken wie „Dancing With the Moonlit Knight“ oder „Abacab“ über Radiohits wie „No Son of Mine“ und „Jesus He Knows Me“ bis zu Balladen wie „Hold on My heart“.

Eine derart vielseitige Mischung an Werken überzeugend und authentisch auf die Bühne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen, welches Geneses aber nunmehr seit über 10 Jahren erfolgreich meistern. Nach ihrer erfolgreichen Tour zum Jubiläum, geht Europas vielseitigste Genesis Tribute Show erneut auf große Deutschland-Tournee.

Geneses - All Sides Live Revisited!

Freitag, 30. Januar 2026 um 20 Uhr

Kolosseum; Kronsforder Allee 25, 23560 Lübeck

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen in Lübeck, an der Abendkasse oder online.

Tickets online buchen