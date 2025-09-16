Mit der „Sea Symphony“ steht am 27. und 28. September 2025 das Meer im Blickpunkt des großen Chorkonzertes beim Musikfestival Kunst am Kai im Hafenschuppen C. Gabriele Pott dirigiert das viersätzige Werk für Solostimmen, Chor und großes Orchester des englischen Komponisten Ralph Vaughan Williams. Das selten zu hörende Stück ist ein mächtiges Klanggemälde von den Gewalten der See und vieler Geschichten, die man mit ihr verbindet.

Neben dem groß besetzten Orchester sorgen mehrere Chöre und zwei herausragende Solisten für eine fulminante Umsetzung der Gesangspartien: Virginia Ferentschik und Jacob Scharfman sind in Lübeck bestens bekannt für ihre herausragende Klasse.



Gabriele Pott1910 komponiert steht die „Sea Symphony“ zwischen Einflüssen von Kantate und Oratorium, ganz in der Tradition der großen Chorwerke von Händel, Beethoven, Mendelssohn und anderen. Bei Williams‘ erster Sinfonie hat der Chor einen wesentlichen Anteil am musikalischen Geschehen, das geprägt ist von enormer Bildhaftigkeit und großer Wirkung. Die stilistischen Bögen sind weit gespannt mit melodischen Einflüssen aus der englischen Volksmusik, wobei der vielschichtig- ausgefeilte Orchestersatz das Werk besonders reizvoll macht.



Die Sea Symphony durchdringt ein ozeanisches Gefühl von Weite, Tiefe und Endlosigkeit. Das Meer als Bindeglied, als Ort des Lebens, aber auch als Raum tiefer Einsamkeit prägt die weltumspannende Aussage der Sinfonie. Große Musik, die am Ende wie das Rauschen der Wellen verklingt und beinahe visionären Charakter hat.



Bei dem inszenierten Konzert sind neben dem Kunst-am-Kai-Festivalchor, der Lübecker Singakademie auch Gastsänger aus dem gesamten norddeutschen Raum beteiligt, so dass über 120 Sänger und Sängerinnen auf der Bühne stehen. Bereichert wird der Abend von der jungen Tanzcompany der Ballettschule Anna Wrobel.

Mitwirkende

KUNST-am-KAI-Festivalchor

Lübecker Singakademie

CANTA!- Mädchenchor der Gemeinnützigen, Ltg.: Elena Pavlova

Gastsänger:innen

KUNST-am-Kai-Orchester

Solisten ( Sopran/ Bariton)

Junge Tanzcompany Lübeck

Musikalische Gesamtleitung: Gabriele Pott

Regie: Johannes Kritzinger

Choreografie: Anna Wrobel



Termine

Sa. 27. September 2025 um 17 Uhr

So. 28. September 2025 um 18 Uhr



Ort: Hafenschuppen C, Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31c

Preise

Kategorie 1: Reihe 1 - 9

28 € Erwachsene

18 € ermäßigt für Schüler:innen und Student:innen



Kategorie 2: Reihe 10 - 15

22 € Erwachsene

12 € ermäßigt für Schüler:innen und Student:innen

Kategorie 3: Reihe 16 - 18 (ohne Rückenlehne)

15 € Erwachsene

8 € ermäßigt für Schüler:innen und Student:innen

Weitere Infos und Tickets unter www.kunst-am-kai.de



