Der Fliegende Holländer als Jugendoper? Das gibt’s ab 31. August im Hafenschuppen C zu erleben! Das Kunst-am-Kai-Team um Gabriele Pott und Birgit Kronshage hat Richard Wagners hochdramatische und tragische Oper in ein modernes und aktuelles Jugendstück verwandelt.

Virginia Ferentschik als Senta und Friedo Henken als Holländer sowie drei weitere Solisten, ein klassisches Orchester und 45 Kinder und Jugendliche werden auf der großen Bühne des Hafenschuppens stehen und die Geschichte neu erzählen. Wie in den vergangenen Jahren werden die jungen Menschen in einem zwei-wöchigen Theatercamp auf ihre Aufgaben in Musik, Tanz und Szene professionell vorbereitet. Gabriele Pott ist voller Vorfreude: „Wir wollen die junge Generation mit zeitgemäßen Mitteln an die klassische Musik heranführen, aber auch alle Wagner-Fans werden voll auf ihre Kosten kommen, da bin ich mir sicher!“

Ein rauschendes Klangmeer der dramatischen Musik wird durch den Hafenschuppen ziehen, wobei die Handlung einen zeitgemäßen Hintergrund bekommt: Ein junges Mädchen namens Senta ist in wahnwitziger Begeisterung für den Fliegenden Holländer entbrannt, einen Typen, den sie nur von Social Media-Bildern und YouTube-Videos kennt. Sie ist völlig fasziniert von ihm, doch er ist ein unruhiger, finsterer Geist mit verschleierter Identität - entwurzelt, heimatlos und mit nichts zufrieden. Man munkelt sogar, er sei verflucht - doch genau das ist sein Marketingkonzept. Durch einen Zufall kommt er in Sentas Haus und sie fühlen sich seelenverwandt. Die Geschichte nimmt ihren dramatischen Verlauf… aber diesmal anders.

Mitwirkende

Solisten: Virginia Ferentschik, Sopran (Senta); Anna-Maria Koßbau, Mezzosopran (Mary); Gabe Clark, Tenor (Erik); Friedo Henken, Bariton (Holländer); Robin Frindt, Bass (Daland)

Kunst-am-Kai-Jugendchor, Kunst-am-Kai-Orchester

Musikalische Leitung: Gabriele Pott Regie: Birgit Kronshage Choreografie: Anna Wrobel

Termine

Sa. 31. Aug. und So. 01. Sept. - 17 Uhr

Fr. 6. Sept. - 10:30 Uhr Aufführung für Schulklassen (Anmeldung per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )

Sa. 7. und So. 8. Sept. - 17 Uhr

Ort: Hafenschuppen C, Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31c

Tickets und weitere Informationen auf der Website: www.Kunst-am-Kai.de

Preise

Kategorie 1: Reihe 1 - 15

20 € Erwachsene

12 € ermäßigt für Schüler:innen und Studierende

Kategorie 2: Reihe 16 - 18 (ohne Rückenlehne)

15 € Erwachsene

8 € ermäßigt für Schüler:innen und Studierende