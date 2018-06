Am Samstag, den 16. Juni startet das Musikfestival Kunst am Kai. Das Thema Zeit und Ewigkeit steht in diesem Jahr im Mittelpunkt.

Schon im Eröffnungskonzert möchte es mit einer atemberaubenden Klangreise zur musikalischen und gedanklichen Auseinandersetzung mit dem Thema einladen: Über 100 Mitwirkende entführen die Zuschauer in unberührte Welten und bringen das Universum in den Hafenschuppen! Nach dem Auftakt mit der Star Wars-Filmmusik für Blechbläser, Schlagzeug und Klavier wird ein kontrastreiches Programm mit weiteren Instrumentalsolisten, Chor und einer jungen Tanz-Company präsentiert, u.a. mit Leonard Bernsteins rasanter Candide-Ouvertüre.

Als zentrales Werk wird Gustav Holst visionäres Stück „Die Planeten“ aufgeführt, das der englisches Komponist ursprünglich für 2 Klaviere schrieb und in diesem Konzert in einem speziell für dieses Konzert geschaffenen Arrangement mit allen Beteiligten zu hören sein wird. 1918 uraufgeführt – also noch bevor die ersten Tonfilme auf die Leinwand kamen – inspiriert das Stück bis heute zahlreiche Filmmusik-Komponisten. In dem wirkungsvollen Stück – bis heute sein populärstes Werk – werden die einzelnen Planeten musikalisch dargestellt, sie kontrastieren einander und ergänzen sich zu einem farbenprächtigen Universum der Charaktere. Die musikalische Leiterin Gabriele Pott verspricht einen Abend mit Temperament, Leidenschaft und Virtuosität!

Mitwirkende: Saskia Schmidt-Enders und Gabriele Pott, Klavier; Blechbläserquintett „Modern Brass“ (Mitglieder des NDR-Elbphilharmonie Orchester und der Lübecker Philharmoniker); Benjamin Schmidt und Holger Roese, Pauken/Schlagzeug; Shin-Ying Lin, Flöte; Shiho Minami, Harfe; Chor der Singeleiter (Lag. Darko Bunderla); Junge Tanz-Company Johannes Kritzinger

Eröffnungskonzert Kunst am Kai: "Die Planeten"

Samstag, den 16. Juni 2018 um 19 Uhr

Hafenschuppen C, nördl. Wallhalbinsel

Willy-Brandt-Allee 31c, barrierefreier Zugang

Eintritt: 20 /15 EUR zzgl. VVK-Geb. (Schüler/Studenten 12/10)

VVK bei den LN-Geschäftsstellen, allen anderen VVK-Stellen sowie unter www.kunst-am-kai.de

Tel. 0451/5861606