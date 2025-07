Bühne frei für den König der Löwen! Mit einem Kracher für die ganze Familie geht es in die 12. Spielzeit des Musikfestivals Kunst am Kai im Hafenschuppen C in Lübeck: Frei nach Walt Disneys Zeichentrickfilm von 1994 wird die Schauspielerin Nina-Mercedés Rühl die Geschichte vom König der Löwen erzählen, live begleitet vom Crazy Brass Quintett.

Wer die ersten fünf Minuten des Zeichentrickfilms noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen - oder sich die Story bei "Kunst am Kai" erzählen lassen. Wie die verschiedensten Tierarten, Elefanten, Giraffen, Zebras, aufbrechen, um sich unter Begleitung von Elton Johns „Circle of Life“, dem Oscar-prämierten Welterfolg, zum Königsfelsen zu begeben - hier soll der rechtmäßige Thronfolger präsentiert werden - ist ganz großes Kino.

Die Schauspielerin und Walt-Disney-Liebhaberin Nina-Mercedés Rühl begeisterte schon in den vergangenen Jahren ihr Publikum im Hafenschuppen C - hier 'Aladdin' (2024), Foto: (c) Christoffer Greiß



Mit seiner betörend schönen Musik prägte der Film die gesamte Popkultur. Nina-Mercedés Rühl wird einige der bekanntesten Songs auf die Bühne bringen und das Publikum zum Mitmachen animieren. Die Story handelt von Simba, einem Löwenjungen, der eines Tages König des „geweihten Lands“ werden soll. Nach einem falschen Spiel seines Onkels Scar, der Simbas Vater Mufasa tötet und den kleinen Löwen glauben lässt, er trüge die Schuld daran, flieht Simba ins Exil. Bis er, unterstützt von seiner großen Liebe Nala, fulminant zurückkehrt.



Nicht nur Kinder lassen sich von der emotionalen Geschichte, in der es um Liebe, Mut und wahre Freundschaft geht, schnell in den Bann ziehen. Aufgelockert mit viel Witz und ein wenig Tragik enthält sie eine überraschende Ernsthaftigkeit - und natürlich jede Menge musikalische Ohrwürmer.

Eine Disney-Bearbeitung für Kids ab 5 Jahren

Mitwirkende

Crazy- Brass- Quintett

Joachim Pfeiffer & Lukas Paulenz: Trompete

Johannes Borck: Horn,

Joachim Preu: Posaune

Markus Hötzel: Tuba

Seokjung Park: Schlagzeug

Sprecherin: Nina Mercedes Rühl

Musikal. Bearbeitung: Lukas Paulenz

Konzeption: Gabriele Pott

König der Löwen

Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee 31c, 23554 Lübeck

Termine: Fr. 18. Juli - 10:00 Uhr Vorstellung für Gruppen und Schulklassen - ab 5 Jahren

Sa. 19. Juli - 15 Uhr Familienvorstellung (10 € Erwachsene, 6 € Kind ab 5 Jahren, Kinder unter 5 Jahren sind frei)

Weitere Infos und Tickets unter www.kunst-am-kai.de

Im September geht es dann nach Venedig: In Vivaldis Geheimnis, einer Jugendoper über Antonio Vivaldi - der Superstar unter den klassischen Komponisten - und das erste Frauenorchester Europas, entspinnt sich eine dramatisch-spannende Geschichte. Denn in der »Musikhauptstadt der westlichen Welt« gibt es nicht nur die „Vier Jahreszeiten“, sondern auch Murano-Glas, Karneval und jede Menge Intrigen… Premiere ist am 6. September.