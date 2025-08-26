Eine Jugendoper über den Barock-Star Antonio Vivaldi? Die gibt’s ab 6. September im Hafenschuppen C in Lübeck zu sehen. Vivaldi war Teufelsgeiger, Komponist und wurde gefeiert wie ein Popstar - und er gründete mit den Waisenkindern, „seinen“ Mädchen, die er an der Pieta als Musiklehrer unterrichtete, das erste Frauenorchester.

Gabriele Pott hat seine Musik neu aufgelegt und zeitgemäß für junge Menschen arrangiert. Ihr neues Stück „Vivaldis Geheimnis“, das sie zusammen mit Birgit Kronshage geschrieben hat, erzählt auf spannende, unterhaltsame, aber auch hintergründige Weise Vivaldis Geschichte und entführt das Publikum in das barocke Venedig. Hier pulsiert das Leben, entstehen Opern und der Karneval erlebt seine Blütezeit. Vivaldi ist zunächst Priester, rothaarig und anders als alle anderen vor ihm - und er ist ein Genie.



Als Geigenlehrer unterrichtet er am „Ospedale della Pietà“, einem Waisenhaus für elternlose, uneheliche oder ausgesetzte Mädchen. Vivaldi schließt sie schnell in sein Herz und komponiert eigens für sie Musik, die sie als Orchester spielen. Durch die exzellente Musikausbildung werden sie zu regelrechten Bühnenstars und die ganze Welt interessiert sich plötzlich für die Musikerinnen und ihren "roten Priester“. Einige von ihnen tun dabei alles, um dem großen Antonio Vivaldi zu gefallen, doch da ist ja auch noch die ebenso hübsche wie begabte Anna. Gibt es da etwa ein großes Geheimnis, das es aufzudecken gilt?



Mit aufwendiger Ausstattung und Original-Kostümen wird das Stück von 35 Kindern und Jugendlichen, Solisten und Orchester auf die Bühne gebracht. Sie singen, tanzen und spielen zur schwungvollen und virtuosen Originalmusik von Vivaldi und dazu modernen Bearbeitungen für die heutige Jugend, ein Stück für die ganze Familie!





Mitwirkende: KUNST am KAI - Jugendchor, KUNST am KAI - Orchester, Solisten

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Regie: Birgit Kronshage

Choreographie: Martina Wüst

Licht und Technik: Jack Collins



Termine

Sa. 06. Sept. - 17 Uhr - Premiere

So. 07. Sept. - 17 Uhr

Fr. 12. Sept. - 10.30 Uhr Aufführung für Schulklassen (Anmeldung per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )

Sa. 13. Sept. - 17 Uhr

So. 14. Sept. - 17 Uhr



Ort: Hafenschuppen C, Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31c

Preise

Kategorie 1: Reihe 1 - 15

20 € Erwachsene

12 € ermäßigt für Schüler:innen und Studierende

Kategorie 2: Reihe 16 - 18 (ohne Rückenlehne)

15 € Erwachsene

8 € ermäßigt für Schüler:innen und Studierende

Weitere Infos und Tickets unter www.kunst-am-kai.de



