Mit dem LOBGESANG von Felix Mendelssohn Bartholdy steht wieder ein großes klassisches Werk für Chor, Orchester und Solisten auf dem Programm des Musikfestivals KUNST am KAI. Mit fast 200 Mitwirkenden wird es aufwendig in Szene gesetzt. Das Werk wird am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. September im Hafenschuppen C aufgeführt.

Mendelssohn bezeichnete seine Symphonie B-Dur op. 52, die er anläßlich der 400- Jahrfeier der Buchdruckerkunst durch Gutenberg schrieb, als „Symphoniekantate“. Als Auftragskomposition schrieb er mit dem „Lobgesang“ zum 400. Jubiläums der Erfindung des Buchdrucks in Leipzig einen berauschenden Soundtrack - ein rauschendes Fest der Stimmen versprechen auch die Aufführungen im Hafenschuppen. Der Komponist wählte eine neuartige Mischung zwischen Sinfonie und Kantate, aber im Gegensatz zu Beethovens Neunter erwecken die ersten drei Sätze den Eindruck einer sinfonischen Miniatur, die nach Art einer Ouvertüre auf den gesungenen Teil des Werks einstimmen soll. Und so endet diese herrliche Sinfoniekantate als ein spektakulär inszenierter Sieg des Lichts über die Finsternis. “Du verstehst schon, dass erst die Instrumente in ihrer Art loben und dann der Chor und die einzelnen Stimmen”, schrieb er an einen Freund. Und Gabriele Pott ergänzt: "Wir haben verstanden, bei uns kommt auch noch ein Tanzensemble und Lichtkonzept hinzu, so dass der Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis wird!“





Mitwirkende:

KUNST am KAI-Festivalchor

Lübecker Singakademie

CANTA! - Mädchenchor der Gemeinnützigen (Ltg.: Elena Pavlova)

Gastsänger:innen

Junge Tanzcompany der Ballettschule Anna Wrobel

Natalia Willot, Sopran Stefan Hahn, Tenor

Kunst-am-Kai-Orchester

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Choreographie: Anna Wrobel



Termine

Sa., 21. Sept. 19 Uhr und So., 22. Sept. 18 Uhr



Ort

Hafenschuppen C, Willy-Brandt-Allee 31c



Tickets

Ab 15,00 EUR (erm. 8,00) in der Filiale im Lichthof, geöffnet mittwochs 15-17 und freitags 11-13 Uhr sowie bei der LN-Ticketwelt/Digital Store in der Königstr. 67a und unter www.Kunst-am-Kai.de (zzgl. VVK-Geb.)