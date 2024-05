Mit einer Familienvorstellung von ALADDIN startet das Musikfestival Kunst am Kai am 1. Juni, 15 Uhr in seine 11. Spielzeit. ALADDIN gehört zu den erfolgreichsten Walt Disney-Produktionen, der Zauber aus 1001 Nacht begeistert bis heute nicht nur die Kinder - allein für die Filmmusik gab es zwei Oscars.

"Kunst am Kai" präsentiert die auf dem Märchen Aladin und die Wunderlampe basierende Geschichte und die bekannten Songs auf der großen Bühne mit der Schauspielerin Nina-Mercedés Rühl und den fünf Musikern des Crazy Brass-Quintetts in seiner eigenen Version, eine Welt voller Abenteuer und Magie!

Die berühmte Story rund um Mut, Selbstbestimmung und Freundschaft verspricht mit Spannung und Humor beste Live-Unterhaltung für die ganze Familie, unterstützt von einer perfekten Kulisse in der geheimnisvollen Welt von Aladdin, Yasmin und Dschinni, mit Lichteffekten und Videoprojektion. Neben der Ballade „Ein Traum wird wahr“ („A Whole New World“) werden auch die schmissigen Songs wie „Friend like me“ und „One Jump“ zu hören sein und machen diese Fassung von Aladdin zu einem verzaubernden Vergnügen, mitmachen erwünscht! Spätestens, wenn der Fliegende Teppich erscheint, wird es die Kinder nicht mehr auf ihren Sitzen halten…

Foto: Nina-Mercedés RühlMitwirkende:

Crazy Brass (Trompeten: Joachim Pfeiffer. Lukas Paulenz, Horn: Edouard Cambreling, Posaune: Joachim Preu, Tuba: Markus Hötzel, Schlagzeug: N.N.)

Schauspielerin/Erzählerin: Nina-Mercedés Rühl

Konzept: Gabriele Pott

Textfassung: Nina-Mercedés Rühl

Musik-Arrangements: Lukas Paulenz

Technik: Jack Collins

Aladdin für Kids

Samstag, 1. Juni um 15 Uhr - Familienvorstellung

Freitag, 14. Juni um 10 Uhr - Vorstellung für Gruppen und Schulklassen, geeignet für Kinder ab 5 Jahren

Ort: Hafenschuppen C, Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31c

Tickets und weitere Informationen auf der Website: www.Kunst-am-Kai.de