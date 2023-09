Als großes Finale von Kunst am Kai 2023 wird in diesem Jahr das STABAT MATER von Karl Jenkins am 16. und 17. September im Hafenschuppen C aufgeführt und aufwendig in Szene gesetzt. Das Werk des walisischen Komponisten hat seit seiner Uraufführung 2008 einen Erfolgszug durch die ganze Welt gemacht.

Mit mehreren Chören, Solisten, großem Orchester und einem Ballettensemble werden die Aufführungen unter der Gesamtleitung von Gabriele Pott zu einem rauschenden Klangfest. Mit seinen großen Chorsätzen, elegischen Arien und wunderschönen Instrumentalsoli aus verschiedenen Klangwelten gehört das Stück inzwischen zu den beliebtesten zeitgenössischen Chor- und Orchesterwerken. Jenkins ist ein Grenzgänger der Musikwelten, ungezwungen und überzeugend vereint er populäre Stile, ethnische Musik und Klassik miteinander, so dass man glauben könnte, die ersehnte Versöhnung zwischen den Völkern der Erde sei längst Wirklichkeit.

Der Komponist verwendet neben des Versen des lateinischen Gedichts aus dem 12. Jahrhundert, in dem die tiefe Trauer und das Leid der Mutter beim Anblick ihres Sohnes am Kreuz geschildert werden, weitere Texte und magische Klänge aus der orientalisch-arabischen Welt und macht es so zu einer universellen, tiefmenschlichen Klage, die am Ende lebendig und großartig das Paradies erahnen lässt.

Mitwirkende:

KUNST am KAI-Festivalchor

Lübecker Singakademie

Kantorei der Lutherkirche Bad Harzburg (Ltg.: Karsten Krüger)

CANTA! - Mädchenchor der Gemeinnützigen (Ltg.: Elena Pavlova)

Gastsänger:innen

Junge Tanzcompany der Ballettschule Johannes Kritzinger

Melina Meschkat, Mezzosopran

Samira Al-Amrie, arabische Stimme

KUNST am KAI-Orchester

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Choreographie: Johannes Kritzinger









Termine:

Sa.,16. Sept. 19 Uhr und So.,17. Sept. 18 Uhr



Tickets ab 15,00 EUR (erm. 8,00) zzgl. VVK-Geb. unter www.kunst-am-kai.de sowie im LN-Pressehaus Dr. Julius-Leber-Str. 9-11.