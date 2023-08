Das nächste Highlight des Musikfestivals "Kunst am Kai" steht vor der Tür. Die Jugendoper "Gegen den Wind" von Gabriele Pott und Birgit Kronshage feiert am 26. August Premiere! Das Opernmusical besticht durch seine moderne Interpretation des Klassikers Don Quichotte: In dieser Version wird Don Quichotte als mutiges Mädchen dargestellt, das unbeirrt das Positive in der Welt sieht.

Ihr treuer Gefährte, Sancho Panza tritt als zeitgenössische Influencerin auf. Doch statt gegen Windmühlen kämpft das Duo gegen einen skrupellosen Immobilienhai – eine Auseinandersetzung, die sowohl Spannung als auch gesellschaftliche Relevanz verspricht.

Ensemble



"Es ist nicht nur eine Neuerzählung, es ist ein Spiegel unserer Zeit", betont Gabriele Pott, Komponistin, "In einer Welt, in der Pessimismus oft den Ton angibt, wollen wir zeigen, dass Hoffnung und Optimismus mächtige Werkzeuge sind, um die größten Herausforderungen zu überwinden.“



Die dynamische Besetzung der Oper bringt 40 Kinder und Jugendliche auf die Bühne, die Seite an Seite mit erfahrenen Profisängern und dem Kunst-am-Kai-Orchester agieren und so professionelle Expertise mit jugendlichem Elan vereint wird. Das Stück ist geeignet für Menschen ab 10 Jahren und lädt damit Zuschauer:innen aller Generationen ein, die Welt durch eine andere Linse zu betrachten und sich auf die eigenen Träume zurückzubesinnen.



Termine:

Sa. 26. und So. 27. Aug. - 17 Uhr

Fr. 1. Sept. - 10:30 Uhr Aufführung für Schulklassen (Anmeldung per Mail)

Sa. 2. und So. 3. Sept. - 17 Uhr

Ort: Hafenschuppen C, Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31c



Mitwirkende:

Solisten: Anna-Maria Koßbau, Mezzosopran

Annina Olivia Battaglia, Sopran

Taras Semenov, Tenor

Mario Klein, Bass

Kunst-am-Kai-Jugendchor

Kunst-am-Kai-Orchester

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Regie: Birgit Kronshage

Choreografie: Martina Wüst



Tickets und weitere Informationen auf der Website: www.Kunst-am-Kai.de