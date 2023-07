Nach dem erfolgreichen Eröffnungskonzert des Musikfestivals "Kunst am Kai" geht es am Samstag, 8. Juli um 15 Uhr weiter mit dem Musical für die ganze Familie: "Dschungelbuch für Kids". Ob swingender Affentanz mit dem verrücktesten Orang-Utan King Louie, die unvergessliche Elefantenparade oder eine hypnotische Begegnung mit der Schlange Kaa – im Hafen-Dschungel ist einfach der Bär los!

Die Geschichte vom kleinen Menschenkind Mogli, der im Dschungel von Wölfen großgezogen wird und spannende Abenteuer erlebt, wird von der Schauspielerin Nina-Mercedes Rühl in der Rolle des Panthers Baghira frei nach dem Disney-Film erzählt. Die bekannten Melodien vom erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten sind bearbeitet für das Crazy Brass Quintett und laden die Kinder ein, beim Tanz mit dem Bären Balu, dem Spaß mit der Affenhorde und der Parade mit den militärisch organisierten Elefanten mitzumachen. Als auch noch die listige Schlange Ka auftaucht und der Orang-Utan Louie beschließt König zu sein, steht der Dschungel Kopf. Am Ende wird der böse Tiger Shir Khan besiegt und Arm in Arm singen sie Probier’s mal mit Gemütlichkeit...



Ein Erlebnis für Kinder ab 5 Jahren und die ganze Familie.

Nina-Mercedés RühlDie gebürtige Berlinerin Nina-Mercedés Rühl war nach ihrer Ausbildung in Berlin zunächst als freischaffende Schauspielerin an den unterschiedlichsten Bühnen im ganzen Bundesgebiet tätig, bevor sie im Oktober 2014 ihr erstes Festengagement am saarländischen Kinder- und Jugendtheater »überzwerg« antrat. Nach Engagements am Stadttheater Ingolstadt, Landestheater Tübingen, Theater Reutlingen und am Theater Lübeck wurde sie festes Ensemblemitglied an der Landesbühne Niedersachsen Nord.

Mit ihrem Solostück »Name: Sophie Scholl« gewann sie 2018 das Monologfestival in Reutlingen und gastierte damit bereits am Theater Lübeck. Neben der Bühne ist Nina -Mercedés Rühl auch im Bereich Synchron/Sprechen und TV/Film tätig.

Mitwirkende

Crazy Brass (Trompeten: Joachim Pfeiffer. Lukas Paulenz, Horn: Johannes Borck, Posaune: Joachim Preu, Tuba: Markus Hötzel)

Schauspielerin: Nina-Mercedés Rühl

Musikalische Bearbeitung: Lukas Paulenz

Konzept: Gabriele Pott

Termine

Sa. 8. Juli - 15 Uhr Familienvorstellung

Di. 11. Juli - 10.00 Uhr Vorstellung für Gruppen und Schulklassen- ab 5 Jahren

Weitere Infos und Tickets unter www.kunst-am-kai.de