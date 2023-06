Kunst am Kai wird 10 Jahre alt! Mit einem fulminanten Programm und den Highlights der letzten Jahre wird am kommenden Samstag, 10. Juni beim Eröffnungskonzert im Hafenschuppen C ein rauschendes Fest der Klänge gefeiert.

Mit den Aufführungen von »Störtebeker« und Haydns »Schöpfung« wurde der Hafenschuppen C 2014 durch das Musikfestival Kunst am Kai zu einer neuen, alternativen Kulturstätte. Inzwischen ist er mit seinem innovativen Konzept zu einem kulturellen Treffpunkt für jung und alt in den Sommermonaten geworden, insbesondere durch die Jugendopern und großen Chorkonzerte hat das Musikfestival einen dauerhaften Platz im Lübecker Kulturleben eingenommen.

Beim Eröffnungskonzert am Samstag gibt es ein Wiedersehen mit beliebten Solisten, Chören, Tanzensembles und großem Orchester unter der künstlerischen Gesamtleitung von Gabriele Pott. Auf dem Programm stehen die schönsten Ausschnitte aus der Schöpfung (Haydn), Paulus (Mendelssohn Bartholdy) und dem Liverpool-Oratorium (Paul McCartney), außerdem Höhepunkte aus den Jugendopern Störtebeker , Luther in love , Willy, wer sonst!, und vieles mehr.



Solisten sind Lisa Ziehm (Sopran), Melina Meschkat (Mezzosopran), Stefan Hahn (Tenor) und Lukas Anton (Bariton). Weitere Mitwirkende: Kunst-am-Kai-Festivalchor, Lübecker Singakademie, Kinder- und Jugendchor des Theatercamps, CANTA!-Mädchenchor, Junges Tanzensemble der Ballettschule Kritzinger, Saskia Schi,idt-Enders (Klavier) und das Kunst-am-Kai-Orchester. Musikalische Leitung: Gabriele Pott



Infos und Tickets gibt es unter www.kunst-am-kai.de