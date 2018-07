Alle Jahre wieder lockt die NordArt Freunde zeitgenössischer Kunst zu einer wunderbaren kleinen Kunstreise in die Mitte Schleswig-Holsteins.

Anzeige

In diesem Jahr feiert die NordArt Jubiläum. Zum 20. Mal präsentiert die internationale Ausstellung in dem Kunstwerk Carlshütte in Büdelsdorf bei Rendsburg eine überbordende Schau aus Installationen, Skulpturen, Gemälden, Fotografien und Videos von 200 ausgewählten Künstler/innen aus aller Welt.

Länderschwerpunkt 2018 ist die Tschechische Republik, wobei wie jedes Jahr ein besonderes Augenmerk auch auf Werke von zeitgenössischen Künstler/innen aus China gerichtet ist. Das ist der langjährigen Kooperation der NordArt und chinesischen Kulturinstitutionen geschuldet. So stammen auch dieses Jahr viele der Groß-Skulpturen aus dem Reich der Mitte. Der spezielle Tschechische Pavillon steht unter dem Titel: An den Grenzen von Unendlichkeit und Zukunft. Entmaterialisierte Statuen und materialisierte Gemälde“.



Fokuskünstler 2018 ist der Deutsch-Tscheche Jan Koblasa (1932 – 2017), der 1968 sein Heimatland Tschechien verließ und später die Bildhauerklasse der Kieler Muthesius Kunsthochschule begründete. Von seinen Skulpturen, meist roh behauenen Holzfiguren, wünschte er sich, „dass die Leute etwas haben, das ihren Augen und ihrer Seele gefällt, etwas, um zu verweilen und nachzudenken – etwas, das sie unterstützen kann“.

Die NordArt läuft noch bis zum 07. Oktober 2018. Eintritt: 14 Euro



PS: Nach dem Rundgang durch die grandiosen Fabrikgebäude darf natürlich ein Spaziergang durch den herrlichen Skulpturen-Park nicht fehlen. Zur Stärkung lohnt ein Besuch im Park-Café mit lauschigen Hecken-Separees bei köstlichen Kuchen und Torten.

Fotostrecke

Fotos: (c) Holger Kistenmacher