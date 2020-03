Eine Jury mit Mitgliedern aus international bekannten Kunsthäusern wird im Frühjahr 2020 über die Vergabe des zweiten Possehl-Preises für Lübecker Kunst entscheiden.

Anzeige

Am 31. März 2020 endet die neue Bewerbungsfrist! Jede/r in Lübeck lebende Künstlerin/Künstler und jede/r Künstlerin/Künstler, die/der in Lübeck ausgewiesener Weise ihren/seinen Arbeitsmittelpunkt hat (Atelier, Werkstatt, Gemeinschaftswerkstatt o. ä.), kann sich mit einem Projekt für den Possehl-Preis für Lübecker Kunst bewerben.

Die Gewinnerin/der Gewinner erhält ein Preisgeld von bis zu 8.000,- Euro für die Umsetzung eines künstlerischen Projekts. Bei der Vergabe des Possehl-Preises für Lübecker Kunst werden alle künstlerischen Medien berücksichtigt.

Die Possehl-Preise für Kunst

Die Possehl-Stiftung hat erst kürzlich zwei Preise zur Unterstützung und Förderung der Lübecker sowie der überregionalen Kunstszene ausgelobt: 2018 wurde erstmalig der Possehl-Preis für Lübecker Kunst vergeben, seit 2019 vergibt die Stiftung – im Rhythmus von drei Jahren – den Possehl-Preis für Internationale Kunst. In den Jahren, in denen der Possehl-Preis für Internationale Kunst nicht vergeben wird, wird auf lokaler Ebene der Possehl-Preis für Lübecker Kunst vergeben.

Beide Kunstpreise werden durch dieselbe Jury ermittelt, deren Mitglieder international bekannten Kunsthäusern angehören. Die erste Gewinnerin des Possehl-Preises für Lübecker Kunst war im Jahr 2018 die Künstlerin Janine Gerber, die das Preisgeld u.a. für die Realisierung einer großen installativen Arbeit aus Papier und Öl verwendete. Ihr Werk konnte sie dann im August 2019 in ihrer Ausstellung „WAS ICH SEHE BLICKT MICH AN“ in der Kettenhalle der Kulturwerft Gollan (siehe Titelfoto) einem großen Publikum präsentieren.

Der erste Possehl-Preis für Internationale Kunst ging an die international renommierte kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo. Die Auszeichnung wurde ihr am 7. September 2019 in der Kunsthalle St. Annen im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung „Tabula Rasa“ – ihrer ersten Einzelausstellung in Deutschland – verliehen.

Zusammensetzung der Jury



Ständige Lübecker Jurymitglieder:

1) Max Schön: Possehl-Stiftung, Vorstandsvorsitzender (nicht stimmberechtigt)

2) Prof. Hans Wißkirchen: Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, Direktor (nicht stimmberechtigt)

3) Dr. Oliver Zybok: Overbeck-Gesellschaft, Direktor

4) Dr. Antje-Britt Mählmann: Kunsthalle St. Annen, Kuratorische Leiterin

Nicht ständige externe Jurymitglieder:

5) Dr. Stephan Berg: Kunstmuseum Bonn, Intendant

6) Hannah Firth: Chapter, Cardiff, Direktorin

7) Dr. Anette Hüsch: Kunsthalle zu Kiel, Direktorin

Die Bewerbungen können in analoger Form bis 31. März an folgende Adresse eingereicht werden:

POSSEHL-STIFTUNG

Possehl-Preis für Lübecker Kunst

Beckergrube 38-52

23552 Lübeck

Bewerbungen in digitaler Form bis 31. März an:



E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kontakt: Possehl-Stiftung, Sylvia Teske-Schlaak, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel. 0451 / 148-219

Weitere Informationen zu den Preisen (z.B. Ausschreibung und Richtlinie) finden Sie unter: www.possehl.de

Janine Gerber ist die erste Preisträgerin des Possehl-Kunstpreises für Lübecker Künstler: Gewinner der Possehl-Kunstpreise ausgewählt

Großartige Kunst von internationalem Renomme in der Kunsthalle St. Annen: Doris Salcedo "Tabula Rasa" - Gewalt und Hoffnung