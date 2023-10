Die Kulturpolitische Gesellschaft hat am 20. Oktober 2023 die "visionäre Kraft von Kunst und Kultur" gewürdigt und in Augsburg den Zukunftspreis KULTURGESTALTEN 2023 vergeben.

Der Kulturfunke*, das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit für Kultur und Medien und WIR2.0 – das sind die Gewinner-Projekte des Kulturpolitischen Zukunftspreises KULTURGESTALTEN, den die Kulturpolitische Gesellschaft e.V. am Freitag, 20. Oktober 2023 in Augsburg verliehen hat. Erstmals wurde in diesem Jahr auch ein Einzelpersonenpreis vergeben, mit dem die Künstlerische Leiterin von »Save the World«, Nicola Bramkamp, ausgezeichnet wurde.

Der von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien geförderte Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert und wird mit jeweils 5.000 Euro auf die drei Siegerprojekte verteilt. Die ausgezeichneten Projekte in den Kategorien Einzelprojekte, Initiativ- und Netzwerkprojekte und (Modell-) Projekte kommunaler Selbstverwaltung sowie das kulturpolitische Engagement von Nicola Bramkamp überzeugten die 11-köpfige Expert*innen-Jury mit innovativen Formaten, zukunftsgerichtetem Denken und einem visionären Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen. Insgesamt 175 richtungsweisende Projekte hatten ihre Bewerbung für KULTURGESTALTEN eingereicht, 33 davon standen auf der finalen Shortlist. Weitere Informationen: https://kupoge.de/kulturgestalten/



Max Schön, Vorsitzender der Possehl-Stiftung, freut sich über diesen Preis: „Der Kulturfunke bekommt eine großartige Auszeichnung verliehen, gemeinsam mit anderen zukunftsweisenden Projekten und Personen – wir freuen uns sehr, sind auch stolz auf diese Würdigung und sind gespannt auf den bereichernden professionellen Austausch, der sich daraus ergeben wird.“

Der Kulturfunke*

Der Kulturfunke* ist 2020 als unbürokratische Förderaktion der freien Kulturszene gestartet und hat sich zu einem Katalysator für Innovation, Vernetzung und Teilhabe im städtischen Leben entwickelt. Drei Jahre Kulturfunke* haben die Lübecker Kulturszene geprägt und verändert: Freie Künstler:innen (aus Lübeck und überregional), Kulturorganisationen, soziale Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, die Hansestadt Lübeck und freie Wirtschaft sind mittlerweile gut miteinander vernetzt. Mehr als 2.750 Einzelveranstaltungen haben durch den Kulturfunken* in Lübeck stattgefunden, viele davon an neuen Orten – z.B. in Schaufenstern, leerstehenden Geschäften, Hinterhöfen, im Wald, im gläsernen Fahrstuhl, auf der Heckscheibe, im Dönerladen, auf dem Segelboot etc. Dank der Niedrigschwelligkeit des Kulturfunken* werden auch Menschen erreicht, denen der Zugang zu Kultur ansonsten erschwert ist, u.a. in strukturschwachen Stadtteilen, in Einrichtungen für Senior:innen oder Menschen mit Behinderungen, in Schulen und Kitas. Es sind innovative Formen der spartenübergreifenden Zusammenarbeit entstanden, neues Publikum wird durch zufällige Begegnungen im öffentlichen Raum gewonnen.

Ein Kulturfunke: ÜBER_BRÜCKEN - eine artistische Freilichtperformance, Foto: (c) Andreas Schwarz

Die über 550 geförderten Projekte haben den gesamten Lübecker Stadtraum auf neuartige Weise bereichert und tun dies nach wie vor. Ein interdisziplinäres Team unter der Leitung von Stefanie Reis steht den Kulturschaffenden in allen Projektphasen mit Rat und Tat zur Seite. Mit dem Kulturfunke-Quartier ist zudem erstmals ein zentraler Knotenpunkt für die Kulturszene entstanden. Seit 2020 hat die Possehl-Stiftung eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. Euro für den Kulturfunken* bereitgestellt. Pro Antragsteller:in stehen bis zu 6.000 Euro zur Verfügung (z.B. für Honorare, Sachmittel und Miete), und bis zu vier Personen können sich zu einem Gemeinschaftsprojekt zusammenschließen. Der Vorstand der Possehl-Stiftung hat kürzlich beschlossen, den Kulturfunken* im Jahr 2024 fortzusetzen und stellt Fördermittel für 50 weitere Projekte sowie Personal- und Sachkosten bereit.

Weitere Informationen sowie Veranstaltungshinweise: www.kulturfunke.de, FB & Instagram | #kulturfunke.

Kulturfunke* in Zahlen



* Ausschreibungen: 7



* Bisher bewilligte Kulturfunke*-Vorhaben: 554



* Fördersumme 2020-2023 gesamt: € 4,6 Mio.



* Veranstaltungen bisher: rd. 2.750 von 1.650 Kulturschaffenden



* Wo: an mehr als 500 Orten (analog & digital), davon über 300 draußen



* Auftritte in sozialen Einrichtungen & Schulen: mehr als 150

Die Initiator:innen

KULTURTREIBHAUS

Das Kulturtreibhaus ist eine Initiative zur Vernetzung der Lübecker Kulturszene, mit dem Ziel, Lübeck als Kulturstadt zu denken und weiterzuentwickeln – stadtteilübergreifend, über Landesgrenzen hinaus, mit vereinten Kräften von Hoch- und Popkultur, freier Szene und Institutionen. Es versteht sich als Plattform, die bereits laufende Prozesse und Ideen in Lübecks Kulturbetrieb bündelt und Menschen und Institutionen miteinander vernetzt.



POSSEHL-STIFTUNG

Die Possehl-Stiftung fördert seit über hundert Jahren die Erhaltung der Lübecker Altstadt in ihrer architektonischen Vielfalt, gemeinnützige Einrichtungen, die Jugend, Kunst und Wissenschaft, und sie unterstützt Menschen in sozialer Not. Darüber hinaus ist sie Gesellschafterin des Europäischen Hansemuseums und des KOLK17. Figurentheater & Museum. Mit den Possehl-Preisen für Musik, Kunst, Ingenieurwesen und Architektur prämiert die Stiftung jährlich besondere Leistungen. Da der 17-köpfige Vorstand monatlich tagt, ist die Possehl-Stiftung in der Lage, schnell und flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren, so auch in Krisenzeiten.