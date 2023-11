Prof. Dr. Wolfgang Sandberger wurde vom Vorstand der Possehl-Stiftung zum Nachfolger des derzeit amtierenden Vorsitzenden Max Schön gewählt. Er wird sein Amt im Januar 2025 antreten. Schön führt die Stiftung noch bis Weihnachten 2024, dann wird er den Vorsitz satzungsgemäß – nach drei Amtszeiten à drei Jahren – an Sandberger abgeben.

Wolfgang Sandberger ist seit 1999 Professor für Musikwissenschaft und Leiter des Brahms-Instituts an der Musikhochschule Lübeck. Als Autor und Moderator ist er zudem für verschiedene ARD-Sender tätig, z.B. SWR und WDR. Darüber hinaus berät und leitet er internationale Festivals, wie die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen oder das Brahms-Festival der Musikhochschule Lübeck und wirkt federführend in zahlreichen Gremien und Kulturorganisationen im gesamten Bundesgebiet mit.

POSSEHL-STIFTUNG

Die Possehl-Stiftung fördert seit über hundert Jahren die Erhaltung der Lübecker Altstadt in ihrer architektonischen Vielfalt, gemeinnützige Einrichtungen, die Jugend, Kunst und Wissenschaft, und sie unterstützt Menschen in sozialer Not. Darüber hinaus ist sie Gesellschafterin des Europäischen Hansemuseums und des KOLK17. Figurentheater & Museum. Mit den Possehl-Preisen für Musik, Kunst, Ingenieurwesen und Architektur prämiert die Stiftung jährlich besondere Leistungen. Da der 17-köpfige Vorstand monatlich tagt, ist die Possehl-Stiftung in der Lage, schnell und flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren, so auch in Krisenzeiten.