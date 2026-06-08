Zwar war das Wetter das ganze Wochenende eher durchwachsen mit einzelnen Schauern, trotzdem strömten die Massen in das Seefahrerviertel zwischen Burgtor, Kanalstraße, Glockengießergasse und Drehbrückenplatz. Zwischen Kulinarik, Musik, Tanz und Kleinkunst gab es viel zu sehen und zu feiern.

Viele Menschen entdeckten Lübeck noch einmal ganz neu mit den diversen Höfen und Gängen. Fast überall hatten deren Bewohner sich etwas ausgedacht und luden die Gäste zu Speis, Trank und zum Zusammenkommen in ihre lauschigen Gassen. Vielerorts war Mitmachen angesagt. Da ich selber involviert war mit einer Ausstellung, habe ich selbst nur einen kleinen Rundgang über das Festival geschafft. Hier ein paar fotografische Impressionen vom wunderbaren Fest, das den Spirit der Hansekultur und deren hübschen Lebensfreude in die Welt trug.

Holger Kistenmacher Freischaffender Journalist seit gut 30 Jahren, studierter Realschullehrer, psychosozialer Betreuer, ambitionierter Fotograf und Kulturschreiber mit den Fachgebieten: Moderne Gegenwartskunst, Literatur, Musik zwischen Jazz und Rock, Nordische Filme, Moderner Tanz. Weltenbummler und Reisejournalist.









Fotos: (c) Holger Kistenmacher