Blick durch das Burgtor

Fotostrecke
Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel

Quersprung

Zwar war das Wetter das ganze Wochenende eher durchwachsen mit einzelnen Schauern, trotzdem strömten die Massen in das Seefahrerviertel zwischen Burgtor, Kanalstraße, Glockengießergasse und Drehbrückenplatz. Zwischen Kulinarik, Musik, Tanz und Kleinkunst gab es viel zu sehen und zu feiern.

Viele Menschen entdeckten Lübeck noch einmal ganz neu mit den diversen Höfen und Gängen. Fast überall hatten deren Bewohner sich etwas ausgedacht und luden die Gäste zu Speis, Trank und zum Zusammenkommen in ihre lauschigen Gassen. Vielerorts war Mitmachen angesagt. Da ich selber involviert war mit einer Ausstellung, habe ich selbst nur einen kleinen Rundgang über das Festival geschafft. Hier ein paar fotografische Impressionen vom wunderbaren Fest, das den Spirit der Hansekultur und deren hübschen Lebensfreude in die Welt trug.

Bühne vor dem Burgtor - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Das Hansevolk - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Poetry-Slam auf dem Dach des Hansemuseums - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Bühne im Innenhof des Hansemuseums - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Umfangreiche Straßensperrungen sichern das Fest - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Jeden Tag Sylvester auf der Bühne unter dem Burgtor - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Blick durch das Burgtor - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Das Hansevolk hatte ihr Lager auf der Burgtorwiese aufgeschlagen - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Essen und Trinken satt - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Auch Ex-Bürgermeister Saxe genießt das Fest - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Spaß mit Akrobatik auf dem Koberg - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Gemütlich buntes Treiben auf dem Koberg - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Akrobatik auf dem Hochrad - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Großer Andrang in der Engelsgrube - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Auge in Auge mit dem Wetterhahn von St. Jakobi - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Gasthaus in der Seefahrerkirche St. Jakobi - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Seifenblasen gehen immer - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Hanseblech an der Rosenstraße - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel Bhutan-Ausstellung in der Gerberstraße - Impressionen vom HanseKulturFestival 2026 im Seefahrerviertel

Fotos: (c) Holger Kistenmacher


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