Zur offiziellen Eröffnung von JazzBaltica 2026 sowie der Preisverleihung der IB.SH an den jungen Saxofonisten Ben Prechtl war der Besuch des bekanntlich jazzbegeisterten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender angekündigt. Begleitet wird er vom Ministerpräsidenten Daniel Günther nebst Ehefrau Anke Günther.

Nur vor deren freudigem Erscheinen wird dem geduldigen Publikum bei glühender Hitze im nicht klimatisierten Festsaal des Maritim Seehotel Timmendorfer Strand eine lange, mehr als halbstündige Wartezeit abverlangt. Als die Ehrengäste endlich erscheinen, ist der Jubel dennoch groß. Der Bundespräsident kommt auf persönliche Einladung des Künstlerischen Leiters der JazzBaltica: Nils Landgren sowie des Intendanten Dr. Christian Kuhnt. Landgren und Jazz-Fan Steinmeier sind langjährige Freunde, so ist Nils Landgren auch schon mehrfach im Schloss Bellevue aufgetreten.

Nils Landgren und Frank-Walter Steinmeier, Foto: (c) Agentur 54° Felix König



Von der Bühne aus begrüßt Steinmeier alle Jazzfreunde und verrät, dass er ebenso wie Landgren gerade einen runden Geburtstag gefeiert und mit ihm gemeinsam die Schwelle überschritten habe. Landgren ist im Februar 70 Jahre alt geworden und feiert dies jetzt an dem Wochenende bei der JazzBaltica, insbesondere mit dem eigenen, hochkarätig besetzten Schlusskonzert ´4 Wheel Drive´. Aber es ist nicht nur der Jazz, der sie verbindet, sie haben beide die gleiche Idee, wie man Menschen zusammenbringt, um gemeinsam zu feiern. Musik ist in dieser Hinsicht ein wesentlicher Faktor.

Auch der Ministerpräsident Daniel Günther lobt die einzigartige Atmosphäre des Festivals und betont die unkomplizierten Begegnungen zwischen jungen Talenten mit etablierten Größen sowie zwischen internationalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlern.

Nils Landgren und Ben Prechtl, Foto: (c) Agentur 54° Felix König

Vor dem eigentlichen Konzert mit dem Emil Branquist Trio wird der diesjährige Preisträger des IB.SH Jazz Award, der 22-jährige Saxofonist aus Eckernförde Ben Prechtl geehrt. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Nils Landgren attestiert ihm ein hervorragendes Gefühl für den Jazz. Als guter Komponist und sehr guter Instrumentalist hat er alles was man braucht, um wirklich weit zu kommen. Ben Prechtl bedankt sich mit einer kurzen Geschmacksprobe seines Könnens. Er spielt einfühlsam sphärische Klänge.

Mit dem regulären Programm auf der MainStage beginnt nun das angekündigte Trio. Dieses Trio wird bemerkenswerter Weise nicht vom Pianisten geführt, sondern von dem Schlagzeuger Emil Branquist. Zwischen ihm und dem Bassisten Max Thornberg sowie dem Pianisten Toumas A. Turunen entstehen neue klangliche Räume zwischen subtiler Poesie und energischer Verdichtung. Die Impulse dieser zeitlosen Musik gehen vom Drumset aus.

Michael Mayo und die Norbotten Big Band, Foto: (c) Agentur 54° Felix König

In der zweiten Konzerthälfte tritt der US-amerikanische Jazzsänger Michael Mayo zum ersten Mal bei JazzBaltica in Timmendorfer Strand auf. Begleitet wird er von der schwedischen Norrbotten Big Band. Der Sänger variiert zwischen Scat, Beatbox und lyrischem Gesang. Gelernt hat er bei Herbie Hancock und Dianne Reeves und daraus eine eigene spielerische Klangsprache entwickelt. Die BigBand begleitet und unterstützt ihn in allen auch waghalsigen Variationen zwischen Jazz, Pop und Soul.

Hildegard Przybyla Rechtsanwältin, lebt in Ostholstein. Schreibt seit 2010 für "unser Lübeck". Schwerpunkte: Gesellschaftliches Leben in und um Lübeck, Konzerte und Theater.









Fotos: (c) Agentur 54° Felix König