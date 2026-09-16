Mit großem Aufgebot werden an zwei statt - wie bisher - einem Wochenende neun Konzerte von namhaften Künstlern in der Musik-Arena an der Seebrücke neben dem Maritim-Hotel gegeben. Einem Amphitheater gleich ringen sich gewaltige, 6.500 Personen fassende Zuschauertribünen aus Stahl und Holz um die groß aufgebaute Bühne.

Alle neun Konzerte sind so gut wie ausgebucht, insbesondere die Konzerte von Otto, Andrea Berg, Jan Delay oder Wincent Weiss. Erstmals wird diese Kulisse ohne die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft aufgebaut, dafür aber mit zwei gut ausgefüllten Musik-Wochenenden.

Foto: (c) Olaf Malzahn

Das zweite Wochenende beginnt Freitag direkt mit Jan Delay und seiner Band Disco No. 1. Wenige Minuten nach 20 Uhr, Verspätung ist schließlich sein Name, kommt er mit gewohnter Sonnenbrille, Hut und kariertem Jackett auf die Bühne, hinter ihm seine Band, drei Bläser, zwei Keyboarder, Bassist, Gitarrist und Schlagzeuger sowie drei Sängerinnen und nicht zu vergessen seine persönlichen Congas.

Noch bevor er richtig anfängt, stehen seine Fans in der voll besetzten Arena auf und feuern ihn bei seinem ersten Song jubelnd an. Er wirft direkt sein Jackett in die Ecke und wünscht unter großem Getöse aus den Boxen einen "wunderschönen guten Abend". Es wird bunt, musikalisch vielseitig und vor allem sehr laut. Zwischendurch ist es immer wieder schade, dass die großartig aufspielenden Bandmitglieder von der dröhnenden Elektronik aus den Boxen übertrumpft werden.

Foto: (c) Olaf Malzahn

Zum Abschluss der Jubiläumstour gibt er eine Zeitreise aus seinen größten Hits wie "Searching for the Jan Soul Rebels", "Mercedes Dance" oder "Earth, Wind und Feiern". Er vergisst auch nicht seine Zeit als Deutsch-Hipp-Hopper, wo er mit seiner Band Absolute Beginner den Grundstein zu seiner Karriere legte. Hinzu kommen schließlich sein damaliger Kollege Das Bo von Fünf Sterne Deluxe sowie der Mitbegründer der Absoluten Beginners, Denyo mit auf die Bühne und unterstützen ihn bei den Hits alter Tage. Mit Denyo performt Jan Delay "Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann" und "Hammerhart".

An dieser Stelle darf ganz uncharmant angemerkt werden, dass sowohl Denyo als auch Delay sich während ihrer gesamten Auftritte tänzelnd auf der Bühne immer wieder in den Schritt fassen. Das Publikum nimmt keinen größeren Anstoß daran, es lässt seiner Feierlaune freien Lauf. Ein bisschen beschämend wirkt es dennoch, vielleicht vergleichbar mit ständigem Nasebohren.

Foto: (c) Olaf Malzahn

Das Wetter ist gut, die Stimmung könnte nicht besser sein, Delay singt wie gewohnt näselnd, tanzt, rappt, trommelt auf seinen Congas und lässt schließlich die ganze Band mit den Sängerinnen um sich herum tanzen. Sie spielen neckisch Stopptanz, wobei alle im Freeze stehen bleiben, sobald die Musik aufhört. Sein großer Hit "Oh Jonny" darf nicht fehlen und als allerletzte Zugabe kommt "Auf St.Pauli brennt noch Licht..."

Er dankt allen Mitwirkenden ausgiebig und holt sie zu einem anrührenden Abschlussfoto auf die Bühne. Er richtet etliche Dankeschöns an die begeisterten Fans und selbstverständlich auch an den besonderen Ort, den er enthusiastisch in DISKOdorfer Strand umbenennt.

Foto: (c) Olaf Malzahn



