In guter Tradition wird das Festival JazzBaltica im Zentrum von Timmendorfer Strand mit einem "Warm Up" von der Schüler-Bigband des örtlichen Gymnasiums eröffnet, in diesem Jahr professionell verstärkt durch die Studenten-Bigband aus Tokio "New Orange Swing Orchestra". In lässiger Manier bringt der legendäre Festivalleiter Nils Landgren mit seiner roten Posaune jeweils frischen Wind in die Stücke "Cantaloupe Island" und "Blue Bossa". Die zahlreich auf dem Timmendorfer Platz erschienenen Zuhörer sind begeistert.

Gleich darauf beginnt das Hauptprogramm im ausverkauften Festsaal des Maritim Seehotel. Hier werden an diesem ersten Abend zwei dreißigjährige Jubiläen gefeiert. Sowohl das Trio des Schlagzeugers Wolfgang Haffner als aúch die von Nils Landgren ins Leben gerufene Band "Funk Unit" nehmen vor dreißig Jahren am damaligen Festspielort Salzau ihren Anfang. All diese Musiker sind mit JazzBaltica groß geworden und dankbar dafür, dass sie hier ihre erste Chance bekommen haben. Das muss zur Freude der ebenso langjährig treuen Anhänger gebührend gefeiert werden.

Wolfgang Haffner Trio und Sebastian Studnitzky

Den Anfang macht Wolfgang Haffner, der sein Trio kurzerhand mit dem ebenfalls international bekannten Trompeter Sebastian Studnitzky verstärkt. Dieser haucht mit seinem Instrument esoterisch meditative Tonfolgen ins Mikrofon und bleibt im Gegensatz zu Bass, Piano und Schlagzeug besinnlich, abwechselnd weich bis spröde im Ton. Ganz anders ist das restliche Trio aufgelegt, Haffner legt mit seinem Bassisten Thomas Stieger und dem Pianisten Simon Oslender einen handfesten Klangrausch nach dem anderen hin. Aufrührerische Soli und phantastische Improvisationen bringen das Publikum in Wallung. Bis auf die ausbleibenden Gags, für die Haffner an sich bekannt und beliebt ist, erfüllt die Band alle Erwartungen. Schließlich kommt wie gewohnt allgegenwärtig Nils Landgren mit seinem unverkennbaren Posaunensound hinzu und verabschiedet das weltberühmte Trio.

Nils Landgren und Wolfgang Haffner Trio

Den Höhepunkt des Abends gibt Nils Landgren mit seiner Band "Funk Unit". Die sechs Musiker lassen in rhythmisch harmonischer Funk-Perfektion ihre beliebten Titel aus den vergangenen drei Jahrzehnten aufleben. Zur Feier des Jubiläums kommen zu seinem Sextett vier weitere Funk-Stars hinzu. Neben Haffner und Studnitzky gehört dazu auch Ray Parker Jr., der sich mit der Titelmelodie zum Film "Ghost Busters" unsterblich gemacht hat, was unter seiner Beteiligung sodann auch gespielt und gesungen wird.

Nils Landgren mit seiner 'Funk Unit" und Jubiläumsgästen

Als wahres Glanzlicht sowohl im optischen als auch musikalischen Sinn erscheint die niederländische Altsaxophonistin Candy Dulfer. Im ABBA-Look mit langem Glitzer-Jackett und hohen silbernen Stiefeln übernimmt sie vor allem musikalisch die Führung. Dem kann Nils Landgren nichts entgegensetzen. Mit überschäumendem Temperament geht sie zu den übrigen Instrumentalisten einzeln in unerbittliche Duelle und kann überhaupt kein Ende finden. Auch Landgren, der die Führung zu verlieren scheint, lässt sich von ihr anstecken und fordert das faszinierte Publikum auf, zwischen den Stühlen mitzutanzen. In dem ohnehin überhitzten Saal kocht die Stimmung. Nach etlichen Zugaben will selbst Landgren kein Ende finden, bis ihn die Uhr daran erinnert, dass er noch einen Termin im JazzClub hat. So nimmt das Festival seinen Lauf. Monty Alexander, einer der Stars dieses Festivals, würde sagen: "Whatever you do, make it funky!"





Hildegard Przybyla Rechtsanwältin, lebt in Ostholstein. Schreibt seit 2010 für "unser Lübeck". Schwerpunkte: Gesellschaftliches Leben in und um Lübeck, Konzerte und Theater.









Fotos: (c) Hildegard Przybyla