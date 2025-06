Mit dem Sonderkonzert "Mare Nostrum" begann am Donnerstag das große Jazz-Wochenende in Timmendorfer Strand.

Das Trio "Mare Nostrum" - einst der Name der Römer für das Mittelmeer - setzt sich aus dem schwedischen Pianisten Jan Lundgren, dem französischen Akkordeonisten Richard Galliano und dem italienischen Trompeter Paolo Fresu zusammen. Sie kreieren seit zwanzig Jahren einen besonderen Stil des europäischen Jazz, indem sie Klänge und Melodien aus Klassik, Volksmusik und Jazz miteinander verweben. In all ihren Werken und Alben entfalten sie fließende Klangteppiche aus Rhythmen gallischer Musette, sardinischer Weisen und nordischer Folklore.

'Mare Nostrum' auf der Maritim MainStage eröffnet das Festivalprogramm der JazzBaltica 2025, Foto: (c) Hildegard Przybyla

An diesem Eröffnungsabend gaben sie ausgiebige Kostproben ihrer persönlichen Musiksprachen. Das Akkordeon bestimmte die Melodienfolge gegenüber den leisen Tönen des Pianisten sowie den zarten Nuancen des Trompeters. Immer wieder ließ der Franzose an seinem ein wenig dominanten Akkordeon das Gefühl typischer Pariser Straßenmusik aufkommen. Es klangen verjazzte Volksweisen aus Schweden bis zu improvisierten Beatles-Titeln wie zum Beispiel "Hey Jude" an - alles luftig anrührend zu grenzüberschreitendem Jazz gemischt..

Nach heftigem Beifall und einer weiteren Zugabe verabschiedete der Künstlerische Leiter der JazzBaltica, Nils Landgren, die Musiker und Gäste. Dabei stimmte er mit ansteckender Begeisterung auf das großartige, umfangreiche Programm des Festivals ein.

Hildegard Przybyla Rechtsanwältin, lebt in Ostholstein. Schreibt seit 2010 für "unser Lübeck". Schwerpunkte: Gesellschaftliches Leben in und um Lübeck, Konzerte und Theater.









Fotos: (c) Hildegard Przybyla