Die Stargäste des Festivals: Karin Hammar und Torsten Goods treten am Festival-Samstag im voll besetzten Schuppen 6 auf. Endlich wieder ein großes Programm nach coronabedingter Dürre. Während das Quartett um die Posaunistin Karin Hammar alle feinen Töne verschiedener Jazzstils hervorzaubert, lässt Torsten Goods es mit seiner Band so richtig krachen.

Karin Hammar zählt über Schweden hinaus zu den hervorragenden Posaunisten/innen dieser Zeit. Einmal entdeckt von Nils Landgren und regelmäßig auch vertreten beim Festival JazzBaltica erlangt sie internationale Anerkennung. Sie spielt Modern Jazz mit Anklängen aus Pop, Swing, Salsa, Bebop und Bossa Nova. Von all dem gibt sie mit ihrem Ensemble ein abwechslungsreiches Programm zu hören. Ihr Posaunenton gelingt immer spielerisch warm, aber dennoch klar und präzise, klingt niemals nach hartem Blech. Begleitet wird sie von Andreas Hourdakis an der Gitarre, Niklas Fernqvist am Bass und Fredrik Rundqvist an den Drums. Auch diese Musiker treffen ihren jazzig-weichen Ton und brillieren jeder für sich in ausgiebigen Soli. Leider spielen die vier nur wenig gemeinsam und mit Ausnahme von Karin Hammar fast ausschließlich vom Blatt. Um so deutlicher tritt Karin Hammar mit ihrer unbändigen Spielfreude hervor. Sie moderiert mit angenehmer Stimme und gibt in einigen Momenten sogar sehr gelungene Beispiele ihrer Gesangskunst preis, insgesamt ein stilistisch anspruchsvoller Auftritt.

Torsten Goods

Nach der Pause sorgt Torsten Goods mit seinen Mannnen für das helle Erwachen. Jetzt ist Jazz-Pop und Super-Party angesagt, das Publikum tanzt begeistert. Mit Matti Klein hat er einen temperamentvollen Keyboarder mitgebracht und mit Christoph Huber gibt es von knallenden Dums gehörig etwas auf die Ohren. Björn Werra am Bass und Torsten Goods selbst mit kraftvoller Stimme und Gitarre geben noch das Ihre dazu. Mit dem Keyboarder Matti Klein liefert sich Torsten Goods nervenbetäubende Duelle. Das Publikum ist hingerissen und tanzt wie wild. Torsten Goods gilt als einer der Top-Gitarristen Deutschlands und kann es andererseits auch etwas ruhiger angehen lassen, zum Beispiel wenn er die Band von Sarah Connor leitet und mit ihr ausgiebige Tourneen absolviert. An diesem Abend in Lübeck aber gibt es für ihn keine Grenzen.

