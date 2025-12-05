Wenn der Chefinitiator und Leiter des "Sinfonischen Blasorchesters Ratekau" Christoph Liedtke ruft, kommen die besten Gospelchöre aus der Lübecker Umgebung wie "Meerklang" aus Niendorf/Ostsee und "Spirit of Joy" aus Bad Schwartau und bilden mit dem eigens von Kantor Nathanael Kläs aufgestellten Projektchor einen gigantischen Klangkörper von zusammen 220 begeisterten Sängerinnen und Sängern.

Die Bühne ist berstend gefüllt, es bleibt gerade noch Platz für die circa 60 Instrumentalisten des Blasorchesters. Verantwortlich für das gesamte Projekt zeichnet der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Als besonderer Gaststar ist auch der allseits beliebte Popsänger Joris der Einladung gefolgt. An zwei ausverkauften Show-Tagen bieten die energiegeladenen Musiker dem ohnehin schon bestens aufgelegten Publikum neben modern interpretierten Gospels auch die bekannten Songs von Joris, hier in einer für diese Zusammenstellung erforderlichen besonderen Bearbeitung.

Christoph Liedtke dirigiert das sinfonische Blasorchester Ratekau und den großen Gospelchor

Joris tritt erstmalig gemeinsam mit einem Chor und Orchester auf und freut sich ganz offensichtlich über dieses für ihn neue Zusammenspiel. Mit dem Hit ´Nur die Musik´ betritt er die Bühne und genießt seine umfangreiche Begleitung. Zusammen mit dem Saxophonprofi des Orchesters, Adam Claussen, improvisiert er eine jazzige Scat-Nummer, die Fans sind begeistert. Mit dem nächsten Titel ´Du´ bezieht er das Publikum mit ein, das bereitwillig wie ein Chor mitsingt.

Für die Gospel-Sängerin Bongwie Happiness Balunga ist die aus dem Musical ´Tina´ bekannte Darstellerin Kristina Love eingesprungen, ein besonderer Glücksfall. Sie hat den Gospel-Titeln mit ihrer gefühlvollen Tina-Stimme den dafür typischen Ausdruck verliehen. Im Zusammenspiel zwischen Chor und Orchester hat Christoph Liedtke dem Chor den Vortritt gelassen und seine Bläser regelmäßig zurückgenommen. Zuweilen gerät der Chor besonders mächtig.

Gast-Star JorisDas Publikum ist fasziniert von der Mischung aus Gospel und Popsongs von Joris. Gleich nach der Pause kann es leidenschaftlich ´Joy of the world....Glohohohoria in excelsis Deo´ mitsingen. Joris fängt die Stimmung mit seinem neuen Titel ´Das Leben ist sch....ön´ wieder ein und sorgt mit einem stillen Dankeslied an seinen Vater für anrührende Momente. Für seine Ballade ´Glück auf´ erntet er Jubel im Saal.

Nach weiteren fröhlichen Gospels und etlichen warmherzigen Danksagungen gibt Kristina Love die erste Zugabe ´All I Want For Christmas Is You´. Endlich kommt auch der große Joris-Hit: ´Herz über Kopf´. Auf diesen Moment haben einige ganz enthusiastisch jubelnde Fans gewartet und sinnbildlich ein überragend rotes Herz zu ihrem weihnachtlichen Kopfschmuck gesteckt. Der ganze Saal ist nicht mehr zu halten und singt textsicher ohne Chor und Orchester, während Joris selbst nur das Mikrofon tänzelnd in die Menge hält. Das Lied findet kein Ende, alle singen weiter und weiter: ´immer wenn es Zeit wird zu gehen.....´ und dann gehen sie doch, die Chormitglieder verlassen leise singend langsam die Bühne und der Saal leert sich mit diesem Dauerbrenner auf den Lippen und im Ohr.

Fotos: Hildegard Przybyla