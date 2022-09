Musik-Festival Kunst am Kai: Am 10./11. September 2022 gibt es wieder ein großes, in Szene gesetztes Chorkonzert im Hafenschuppen C, erstmals seit 2019 wieder in voller Besetzung mit Solisten, Chören und Orchester. "Mozarts Welt: Requiem und keine Ende" hat die musikalische Leiterin Gabriele Pott den Abend betitelt.

Das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart ist das zentrale Werk des Abends, sein letztes - unvollendetes - Werk und zugleich das beliebteste und weltweit am meisten aufgeführte Chorwerk. Außerdem kommen Ausschnitte aus seinen weiteren Werken zur Aufführung, u.a. einzelne Sätze aus Sinfonien, Arien aus der Oper „Entführung aus dem Serail“ sowie kleine Tanzszenen.



Besonderen Reiz erhält das Konzert dadurch, dass der Abend aus dem Blickwinkel von Mozarts Frau Constanze erzählt wird, im Fokus stehen dabei seine letzten Lebensjahre mit der entsprechenden Musik. Kaum eine Frau ist in der Musikliteratur so verfemt worden wie Constanze Mozart, dabei schrieb sie die erste dokumentarische Biographie und sein musikalisches Erbe ist maßgeblich ihr zu verdanken.

Gabriele Pott, Foto: (c) Christoffer Greiss



„Für mich ist Mozart der vielseitigste klassische Komponist überhaupt“, sagt Gabriele Pott, „dabei fasziniert mich besonders, wie aus Constanzes Sicht eine neue Perspektive auf den Menschen Mozart und seine Musik entsteht. Das Requiem wirkt auf mich wie ein Kaleidoskop verschiedener Stimmungen: Im Angesicht des Todes findet man Passagen voller Trauer, Wut, Hoffnung, Angst und Trost.“



Neben dem großen Mitsingchor, bestehend aus der Lübecker Singakademie, dem Kunst-am-Kai-Festivalchor und Gastsänger:innen stehen vier Solisten, die Schauspielerin Rebecca Indermaur und das Kunst-am-Kai-Orchester auf der Bühne. Die Junge Tanzcompany Johannes Kritzinger wird für zusätzliche Stimmung sorgen. Die Aufführungen werden mit einer Lichtregie aufwändig in Szene gesetzt.

Musikalische Leitung: Gabriele Pott

Choreografie: Johannes Kritzinger

Solisten: Nataliya Bogdanova (Sopran), Milena Juhl (Alt), Lawrence Halksworth (Tenor), Mario Klein (Bass), Rebecca Indermaur, Sprecherin Saskia Schmidt-Enders, Gabriele Pott, Klavier

Lübecker Singakademie

Kunst-am-Kai-Festivalchor

Gastsänger:innen

Junge Tanzcompany der Ballettschule Johannes Kritzinger

Kunst-am-Kai-Orchester

Mozarts Welt: Requiem und kein Ende

Termine: Samstag, 10. September 2022, 19 Uhr und

Sonntag, 11. September 2022, 18 Uhr

Ort: Hafenschuppen C, nördl. Wallhalbinsel, Willy-Brandt-Allee 31c, 23554

Lübeck

Tickets: €15 bis €28 (Schüler/Studenten €8-18) zzgl. VVK-Geb. im LN- Pressehaus sowie im Internet unter www.kunst-am-kai.de

Infos auch tel. unter 0451/5821610