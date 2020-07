»Der ›Sommer der Möglichkeiten‹ ist ein musikalisches Fest, das in besonderen Zeiten Musik zu den Menschen bringt, die nun schon seit Monaten weitgehend auf Livemusik verzichten müssen.

Anzeige

Mit der Übertragung der Eröffnung auf 3sat und NDR Kultur beginnt am Sonntag, 5. Juli dieses besondere Festival des SHMF. Es folgt am 6. Juli der Livestream eines Konzerts mit Porträtkünstler Xavier de Maistre und dem Mahler Chamber Orchestra auf ARTE Concert. Insgesamt wird es rund 100 Aktionen im Festivalzeitraum bis zum 30. August geben, darunter auch 31 Open-Air-Konzerte mit Künstlern wie Christoph Eschenbach, Justus Frantz, Avi Avital, Ulrich Tukur und Thomas Hengelbrock mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble, für die kurzfristig Karten erworben werden können.

»Wir sind unglaublich glücklich, Konzerte für Publikum vor Ort anbieten zu können – das war noch vor ein paar Wochen undenkbar. Jetzt freuen wir uns auf großartige Künstler, die es ebenfalls kaum erwarten können, wieder direkt vor Menschen aufzutreten. Wie so vieles ist auch die Anzahl der Tickets in diesem Jahr nicht vergleichbar mit den letzten Ausgaben des SHMF. Wir haben uns trotzdem für Konzerte mit Publikum im Rahmen des Möglichen entschieden, da eben diese Veranstaltungen ein wichtiges Signal der Kultur sind: Wir sind da – und das nicht nur auf dem Bildschirm!«, so Dr. Christian Kuhnt, Festivalintendant.

Avi Avital, (c) Olaf MalzahnEin Live-Erlebnis vor Publikum ist ein gemeinsames Konzert von Christoph Eschenbach und Justus Frantz, den Gründungsvätern des Festivals. Am 20. Juli tritt das Pianisten-Duo auf der Freilichtbühne Krusenkoppel in Kiel auf. Auf dem Programm stehen ihre Lieblingswerke für Klavier zu vier Händen. Der Ticketverkauf beginnt am 8. Juli.

In acht »Stippvisiten« an vier Sonntagen besuchen ein Blechbläserensemble des Festivalorchesters (26.7.), Justus Frantz (2.8.), der Mandolinist Avi Avital mit Aydar Gaynullin am Akkordeon (9.8.) und Quadro Nuevo (16.8.) jeweils zwei Orte in Schleswig-Holstein und geben dort ein Open-Air-Konzert. Die Spielorte werden mit Beginn des Ticketverkaufs auf der Website des SHMF veröffentlicht.

Mit den »Heimspielen« veranstaltet das SHMF in direkter Nachbarschaft seines Festivalsitzes auf dem Open-Air-Gelände der Kulturwerft Gollan in Lübeck sechs Konzerte, die den Sommer der Möglichkeiten vom 25. bis zum 30. August beschließen. Mit dabei sind unter anderem Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys, Thomas Hengelbrock mit dem Balthasar-Neumann-Ensemble, die dänische Klezmerband Mames Babegenush und MoZuluArt, die afrikanischen A-capella-Gesang mit europäischer Klassik – vor allem mit der Musik Mozarts – kombinieren.

Auch für die bereits veröffentlichten Platzkonzerte mit Martin Grubinger ab dem 8. August werden Tickets erhältlich sein. Am vergangenen Montag gingen mit zwei Open-Air-Konzerten im Rahmen des Lübeck-Musikfests mit Daniel Hope bereits die ersten beiden Veranstaltungen mit Publikum vor Ort in den Verkauf. Informiert wurden die Kunden über den Newsletter des Festivals. Beide Konzerte waren innerhalb eines Tages ausverkauft.

Daniel Hope, (c) Nicolas Zonvi

Rund 100 Aktionen bietet der »Sommer der Möglichkeiten« des SHMF. Darunter sind 20 Radiosendungen, ebenso viele filmische Formate im Fernsehen oder Internet und 12 Podcasts, die ohne Publikum aufgezeichnet werden. Für Publikum geöffnet sind die fünf Touren des Musikfest-Treckers mit 19 Stopps auf öffentlichen Plätzen sowie 31 Konzerte, für die Eintrittskarten erworben werden können.

Ticketinformationen

Im »Sommer der Möglichkeiten« bietet das SHMF die sogenannte »Duo-Karte«, die die Einhaltung des Mindestabstands zu Sitznachbarn aus anderen Haushalten gewährleistet und das Publikum somit bestmöglich schützt. Diese Eintrittskarte ermöglicht es dem Kunden jedoch, kostenfrei eine Begleitung desselben Haushalts in das Konzert mitzunehmen. Eine Duo-Karte gilt somit grundsätzlich für zwei nebeneinanderliegende Sitzplätze. Der Ticketerwerb ist für alle Kunden auf eine Duo-Karte pro Konzert limitiert und startet jeweils etwa zwei Wochen vor Beginn der Konzertreihe über die Website des SHMF, eine Abendkasse gibt es nicht. Über den Newsletter des Festivals können alle tagesaktuellen Informationen hierzu bezogen werden. Kurzfristige Änderungen bleiben vor dem Hintergrund neuer behördlicher Vorgaben vorbehalten.

Weitere Infos unter www.shmf.de/de/sommer-der-moeglichkeiten