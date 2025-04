Gemeinsam lassen wir den Weltuntergang ausfallen. Die Liveshow am 12. Mai 2025 im Kolosseum mit der Klimajournalistin und Moderatorin Louisa Schneider ist für alle, die sich jemals ängstlich, machtlos oder ohnmächtig angesichts der Klimakrise gefühlt haben. Für alle, die jemals dachten, die aktuelle Situation sei zu groß oder kompliziert, um sie zu verstehen oder überhaupt etwas gegen sie zu tun. Der Eintritt ist frei!

“Und plötzlich stehst du in einer Wüste, da wo vor wenigen Jahren noch Regenwald war”

Eine Reise zu Klimakipppunkten

Journalistin und Umweltaktivistin Louisa Schneider besuchte fünf Orte unseres Planeten, wo das Klima zu kippen droht: Sie spürte die Hitze der Waldrodungen in Brasilien, sah in Senegal ganze Häuser und Strände verschwinden, hörte das Eis in Kanada und Grönland knacken und tauchte zu den ausgebleichten Korallen in Australien.

Doch immerzu begegnete sie an diesen Orten unglaublich mutigen Menschen, die heute schon am meisten von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, aber furchtlos in die Welt von morgen aufbrechen. Louisa nimmt uns mit in den Regenwald, wir lernen vom Schamanen der indigenen Yanomami, rücken zusammen mit den Menschen Senegals, lauschen den Geschichten der Inuit und tauchen tief zum Great Barrier Reef.

In dieser Show dekonstruieren wir die Welt, wie wir sie jetzt kennen. Mit Offenheit und Hoffnung, Humor und und noch viel mehr Empathie entfesseln wir uns von den Systemen, unter denen wir Menschen und unsere Lebensgrundlagen leiden. Louisa zeigt Wege, wie wir zusammen eine gerechtere Welt für uns alle erschaffen.

Louisa Schneider ist gelernte Klimajournalistin, Moderatorin und Storytellerin. Egal ob auf Social Media, auf den Straßen oder als Speakerin auf Bühnen – sie klärt über die Klimakrise auf und gewinnt Menschen für die notwendige ökologische und soziale Transformation. Nach 4 Jahren beim Südwestrundfunk startete sie Ende 2022 in das internationale Projekt “grad° jetzt” in Zusammenarbeit mit Greenpeace und dem Naturfotografen Markus Mauthe. Seitdem berichtet sie global über die Klimakrise und rückt die Stimmen der Menschen in den Fokus, die heute schon am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Sie ist überzeugt: Eine andere Welt ist möglich und sie wird kommen.

Dieses Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Greenpeace und dem Naturfotografen Markus Mauthe.



Grad°jetzt: Gegen die Angst mit Louisa Schneider

Montag, 12. Mai 2025 um 19 Uhr

Kolosseum zu Lübeck

Der Eintritt ist frei! Eine Anmeldung ist erwünscht: https://act.gp/gradjetztLuebeck