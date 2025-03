KLAUS LAGE präsentiert - zusammen mit seinem langjährigen Bandmitglied und Freund BO HEART - am Freitag, den 28. März 2025 im Kolosseum seine Songs in ungewohntem Gewand. Er singt Lieder aus seiner über 40 Jahre andauernden Karriere bis hin zu Stücken vom aktuellen Album. Wir verlosen 3x2 Freikarten!

Konzerte von KLAUS LAGE mit BO HEART haben bei bislang über 200 Auftritten überall ein begeistertes Publikum hinterlassen. Aktuell nehmen die zwei das Konzept wieder auf und präsentieren mit „ZU ZWEIT. LIVE.“ sowohl die Klassiker als auch aktuelle Songs aus der Feder des Sängers.

Selbstverständlich stehen auch die Hits, mit denen sich KLAUS LAGE einen Namen machte, auf der Setliste. BO HEART am Piano setzt die Songs auf eine Weise in Szene, wie sie eindrucksvoller nicht sein könnte. Live und pur: das Piano und die Stimme. Diese besondere Besetzung stellt die Qualitäten des Sängers wie auch die des Ausnahme-Pianisten BO HEART in den Vordergrund. Jeder Titel, ganz gleich ob Rocksong oder Ballade, wirkt hier in einer neuen Dimension. Natürlich laden transparente Arrangements im Programm dazu ein, zu zuhören und eine Stimme zu genießen, wie es sie kein zweites Mal in Deutschland gibt. Doch auf deutschsprachige Rocksongs, zu deren Wegbereitern KLAUS LAGE gehört, muss niemand verzichten, denn BO „Boogie“ HEART, ein Fachmann in Sachen Groove & Musikalität, treibt das Publikum immer wieder aus den Sitzen.

Biographisches

KLAUS LAGE wird am 16.06.1950 in Soltau geboren. Stationen: Ausbildung zum Kaufmann, Umsiedlung nach Berlin Anfang der 70er Jahre, Umschulung zum Erzieher, später dann Sozialarbeiter. Mitte der 70er Jahre spielt er mit seinem „Berliner Rockensemble“ in den Rock- und Blues-Clubs der Hauptstadt. Seine ersten Alben sind „Musikmaschine“ (1980) und „Positiv“ (1982). Nachdem die Karriere mit seinem 3. Album „Stadtstreicher“ (1983) erkennbar an Fahrt aufnimmt, gelingt ihm mit der Veröffentlichung von „Schweißperlen“ (1984) und dem daraus ausgekoppelten „1001 Nacht“ der große Durchbruch und er etabliert sich als feste Größe in der deutschen Rocklandschaft. Dieser Status wird gefestigt durch seine Hits „Faust auf Faust“ (ausgekoppelt aus dem Album „Heisse Spuren“ und Titelsong zum ersten Schimanski-Kinofilm), „Monopoli“, „Mit meinen Augen“ oder „Weil Du anders bist“ (Duett mit Irene Grandi, aus dem 94er Album „Katz und Maus“).

BO HEART (Keyboard und Gesang) hat bereits mit 2 Soloalben („Invitation“/ WEA + „In my Arms“/LAMU Records - BMG Ariola) seine Singer-/Songwriter-Qualitäten unter Beweis gestellt. Im Dezember 2001 stieg er mit seinem Projekt „4 Your Soul“ (u.a. mit Edo Zanki, Xavier Naidoo) in die Charts ein. Der Deutsch-Kanadier gilt darüber hinaus, als einer der renommiertesten Studio- und Livemusiker Deutschlands, was diverse Projekte mit einigen namhaften deutschen Rock- und Popgrößen belegen (u.a. Xavier Naidoo, Sasha, HR Kunze, Edo Zanki, Vicky Leandros). Auch als Produzent und Arrangeur hat er seine einfühlsame und musikalische Kreativität bewiesen. (u.a. Klaus Lage, Vicky Leandros, Simone Solga, Stolle).

Klaus Lage mit Bo Heart: „ZU ZWEIT. LIVE.“

Freitag, 28. März 2025 um 20 Uhr

Kolosseum zu Lübeck

Karten gibt es als Online-Tickets, im Lübecker Vorverkauf oder an der Abendkasse.

GEWINNSPIEL: "unser Lübeck" verlost 3x2 Freikarten für das Konzert "Klaus Lage mit Bo Heart: ZU ZWEIT. LIVE." am Freitag, 28.03.2025

Alle Einsendungen, die uns unter dem Stichwort: „Klaus Lage“ und unter Angabe des Namens und des Wohnorts bis zum Sonntag, den 16.03.2025 unter der Mailadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.